Incendio afectó un terreno con basura en San Benito

Hernán Méndez, segundo jefe de Bomberos Voluntarios, indicó aque el hecho se registró "en un depósito que tiene un corralón municipal. Se prendió fuego basura" que había en el lugar. "Son residuos de todo tipo, hay cubiertas, chatarra y todo lo que es combustible cuando empieza a calentar es materia de fuego", señaló."Como primera medida tratamos de evitar que el fuego se propague y luego controlarlo", expresó Méndez y relató que "la altura que tenían las llamas cuando nosotros llegamos era impresionante, pero se lo controló bastante rápido, falta la tarea de enfriamiento".En el lugar trabajó una dotación de bomberos con un camión con 3.000 litros y contaron con apoyo de la Municipalidad de San Benito "que nos brindó un cisterna de 8.000 litros, más una unidad de Zapadores".Consultado sobre las causas que habrían dado origen a las llamas, Méndez manifestó: "Hasta el momento no se sabe si el incendio fue intencional o accidental. Me animo a decir que el 99.99 por ciento de este tipo de incendios es intencional y lo demás es cuento".Finalmente, y tras remarcar que no hubo personas afectadas, el bombero agregó que el viento que se registraba en el lugar al momento del hecho favoreció la propagación del incendio.