Alumno le apuntó con un revólver y le gatilló dos veces a su profesora

Foto: Ilustrativa

En la jornada de este viernes, las autoridades de la escuela agrotécnica de Federal, realizaron una denuncia por amenazas, en la cual se hizo saber que un alumno de cuarto año extrajo un revólver calibre 32, y en dos oportunidades le gatilló el arma a una docente con la que había discutido un rato antes.



Según indica UNO, el incidente ocurrió el miércoles cerca de las 13, y según lo detallado por la autoridad de la escuela N° 2 Florencio Molina Campos, un grupo de alumnos de cuarto año, les comunicaron que hubo un incidente por el cual pedían la intervención para que no se volviera a repetir.

Allí se supo que un alumno de esa división había sido el responsable de un incidente que demandaba una rápida acción de parte de los organismos pertinentes.



Es así, que se detalló que el miércoles a la siesta mientras se daba clases, hubo un llamado de atención de la docente hacia un adolescente, y al continuar con el dictado de la materia, la mujer se dio vuelta hacia el pizarrón, lo que fue aprovechado por el menor para extraer de entre sus ropas un revólver calibre 32.



El paso siguiente fue apuntarle a la docente sin que esta se percatara y no conforme con esto, le gatilló en dos oportunidades.



Ninguno de los alumnos en ese momento, hizo mención al incidente. Con posterioridad en un recreo el mismo alumno fue visto jugando con otro compañero con varias balas.



Los alumnos que comentaron el incidente a las autoridades, pidieron varias medidas para que estos hechos no se repitan. En tanto que se solidarizaban con la docente amenazada.