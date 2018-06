Asaltaron a mano armada a un supermercado chino en Paraná

Foto: Archivo

Dos sujetos ingresaron a un supermercado cuyos dueños son de origen asiático, y se alzaron con aproximadamente entre tres y cuatro mil pesos. Se trata del tercer hecho de estas características, registrado en la ciudad en pocos días.



"Intimidaron con un arma de fuego a la cajera que estaba sola y le exigieron la entrega del dinero", confirmó a Elonce TV, el responsable de la comisaria primera de Paraná, Martín Tello.



"De la caja lindante, donde no había nadie, sustrajeron aproximadamente entre tres y cuatro mil pesos", agregó.



El hecho se registró en el comercio ubicado sobre calles Montevideo y Concordia, alrededor de las 20.30 de este jueves.



"Fue en menos de un minuto, ingresaron cuando no había nadie y solo estuvieron en la línea de caja, no entraron al supermercado", sostuvo el responsable de la jurisdicción en la que se perpetró el asalto.



Respecto de las características de los malvivientes, el comisario comentó que "estaban vestidos con ropas de color anaranjado y llevaban el casco colocado".



El robo, el cual se perpetró "en menos de un minuto", quedó registrado en las filmaciones de las cámaras de seguridad que posee el supermercado.



"No se observan los rostros de los malvivientes, solo su estructura corporal", indicó el comisario al respecto.



Interviene en la investigación, personal de Robos y Hurtos.



"Se dieron a la fuga en una motocicleta 110cc color negro por calle Montevideo hacia el oeste", comentó el comisario.



Cuando se le consultó a Tello si los dueños manifestaron haber sido víctimas de otros ilícitos de este tipo, el mismo comentó que han sido blanco de "sustracciones de alimentos, pero no de asaltos de estas características".



Sobre una seguidilla de asaltos a supermercados cuyos dueños son de origen asiático, el comisario confirmó que se registraron "detenciones por un hecho registrado en un supermercado ubicado en jurisdicción de comisaría octava". (Elonce)