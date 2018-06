Lo que dijeron dos psiquiatras y dos psicólogos sobre la personalidad de Nahir

Sin riesgos suicidas

La sexta audiencia del juicio oral y público que se le sigue a Nahir Galarza (19 años) finalizó hoy, luego de casi cinco horas en la que declararon dos médicos psiquiatras y dos psicólogos.En este juicio Nahir Galarza está imputada de homicidio de Fernando Pastorizzo (20 años), doblemente agravado por el vínculo de pareja no conviviente y por el uso de arma de fuego, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre del año pasado en la calle General Paz al 500.En la audiencia de hoy (la sexta de nueve programadas) la defensa técnica de la imputada que es ejercida por los abogados Horacio Dargainz y José Ostolaza, contó con la colaboración de una consultora técnica, la psicóloga Graciela Tobar.Los dos primeros profesionales en declarar frente al Tribunal, integrado por los doctores Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian, fueron la médica psiquiatra Yamila Built; y el psicólogo Nicolás De Battista, quienes trabajan en el área de Salud Mental del hospital Centenario.Ambos profesionales fueron coincidentes en sus aportes y expresaron que evaluaron a Nahir Galarza el 2 de enero pasado, para saber si había algún criterio que ameritara su internación, lo que fue descartado, publicóCoincidieron en señalar que la imputada se encontraba ubicada en tiempo y espacio, mantenía conservada su memoria global y no presentaba rasgos de alucinación ni de delirios ni tampoco tenía riesgos suicidas.Luego declaró el médico psiquiatra Simón Pedro Gighlione, quien es miembro del cuerpo forense del Poder Judicial, y relató que se entrevistó con Nahir en tres oportunidades, para elaborar los puntos de la pericia, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, las querellas y la defensa.Destacó que tenía una baja tolerancia a la frustración con tendencia a la irritación y una desregulación emocional episódica, y es una persona de rasgos normales con juicio de realidad conservados al momento de la entrevista.Y subrayó que no detectó sintomatología por experiencia post traumática.Luego de un cuarto intermedio, la audiencia de reanudó con el aporte de la psicóloga Alicia Paday, quien fue convocada por la defensa de la imputada.Esta profesional reconoció que entrevistó personalmente una sola vez a Nahir durante una hora y media y que le realizó cuatro test, que le permitieron deducir que presentaba características de haber sufrido violencia de género e incluso fue más allá al señalar que para ella incluso fue abusada en algún momento de su vida, aunque no lo pudo constatar.