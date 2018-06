Causa Ilarraz: Avanza la investigación contra dos curas por falso testimonio

Repercusiones

A poco más de 20 días de dictarse la sentencia, la causa sigue dando repercusiones. El pasado 21 de mayo, Elonce dio a conocer que el tribunal entrerriano conformado por los camaristas Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, condenó a la pena de 25 años de prisión al cura Justo José Ilarraz.El cura Ilarraz fue encontrado culpable por los delitos de promoción a la corrupción de menores y abuso deshonesto, ambos delitos, agravados por ser encargado de la educación de los menores que tenía cargo y que lo denunciaron por los hechos ocurridos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo entre 1985 y 1993.Ilarraz, cumple la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario en calle Corrientes 328 6º A de la ciudad de Paraná, donde se mueve con una tobillera electrónica, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio en caso de incumplimiento.Mientras tanto, se conocieron nuevas revelaciones por parte de unos de los fiscales que actuaron en la causa. Juan Francisco Ramírez Montrull, informó que se pidió iniciar un juicio por falso testimonio al cura David Hergenreder, quien fue uno de los sacerdotes que declaró en el juicio a Justo José Ilarraz.La posibilidad de iniciar una causa contra Hergenreder, ya se barajado en la tercera jornada del juicio contra Ilarrraz, ya que había existido una contradicción importante del cura, tras lo relatado en la investigación, y durante el debate, al preguntarle el Tribunal por dicha contradicción, no dio respuesta concluyente."En virtud de lo que pasó en el debate, se solicitó la extracción de testimonios para iniciar una investigación formal por ese delito" contra Hergenreder, resaltó el fiscal en diálogo con. Hergenreder, se desempeña en la cuasi-parroquia Santa Teresa de los Andes, de Colonia Avellaneda.Según explicó, "formalmente en el debate se pidió que se extraigan los testimonios ante lo que entendíamos que se estaba ante una declaración falsa del testigo, fundamentalmente porque era totalmente contradictorio con lo que había declarado en la instrucción al omitir información que en esa instancia había dado y que, luego de interrogado y haberse pedido aclaraciones por las partes, e incluso, por el Tribunal, no dio una respuesta satisfactoria", afirmó Ramírez Montrull sobre la situación del sacerdote David Hergenreder que prestó declaración durante el debate del juicio contra el cura Ilarraz.Al referirse al Mario Gervasoni, el fiscal aclaró que "no declaró en el juicio, en virtud de tener la tramitación en su contra y por ese motivo, se desistió de su declaración en el debate, pero en un principio si había sido citado", dijo Ramírez MontrullGervasoni "ya tenía iniciado el trámite porque durante la instrucción, se entendió que había sido reticente a declarar y no aportaba información que por otros testimonios y documental, se sabía que él (por Gervasoni) había accedido a esa información y no la aportaba", afirmó el fiscal y especificó que "se supo por el testimonio de otro seminarista y por otra parte, consta de que Gervasoni era el secretario privado del Arzobispo, Juan Alberto Puiggari, quien había tenido diferentes reuniones, pero no aportó nada de esto al momento de declarar en la instrucción y por eso, se entendió que se estaba ante un falso testimonio y por ser reticente", resaltó el fiscal.En cuanto a las penas aplicables a este tipo de delitos, que van de un mes a cuatro años de prisión, indicó que "se trata de penas condicionales" y acotó que "incluso tiene la posibilidad de pedir una probation. Antes de remitir la causa a juicio pueden plantear la probation, a la que el imputado tiene el derecho de acceder, y en caso de pedir esa probation la pena es condicional", explicitó el fiscal.Por otra parte, mencionó que las dos causas por falso testimonio tramitarán "por separado" dado que la que involucra a Gervasoni "ya está avanzada y desarrollándose la investigación, ya se recabaron entrevistas y se agregó documental". Sostuvo que el cura Gervasoni "ya tiene designado su abogado, se le imputó el hecho y en esa etapa se abstuvo de declarar".El cura Mario Javier Gervasoni declaró en la investigación eclesiástica que, en 1995, ordenó el entonces obispo Estanislao Esteban Karlic, por las denuncias de abusos de menores que recaían contra Justó José Ilarraz, prefecto de disciplina del Seminario Menor "Nuestra Señora del Cenáculo" de Paraná.Gervasoni formó parte de los sacerdotes y seminaristas que debieron declarar ante el instructor de justicia de la curia, el sacerdote Silvio Fariña Vaccarezza.Luego de escuchar el relato de cuatro víctimas, esa investigación concluyó al año siguiente con una sanción de destierro para Ilarraz.