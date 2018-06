Video muestra asalto a mano armada en céntrica agencia de autos de Concordia

Un asalto a mano armada ocurrió a las 11:27 horas del pasado viernes, en una firma comercial ubicada en calle San Juan 382, a dos cuadras del ex Policlínico Ferroviario de la ciudad de Concordia.En las imágenes de las cámaras de seguridad divulgadas por el sitiose puede observar a cómo dos malvivientes se tomaron unos minutos para revisar las oficinas de Héctor Mario Automotores.; por lo que radicaron la correspondiente denuncia en sede policial.Hasta la noche del martes, "no tuvimos ninguna novedad de que hayan sido arrestados", comentaron.Los uniformados se hicieron presentes en el local, intentado buscar indicios o huellas para dar con el paradero de los dos malvivientes, pero hasta la mañana de este miércoles los damnificados del atraco no habían recibido ninguna novedad sobre la investigación.Según los representantes de la firma, se movilizaban a bordo de una moto azul y hasta afirmaron que se pudo observar cómo se perdían de vista por inmediaciones de la cancha del Club Sarmiento; en la zona sur de Concordia.