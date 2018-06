Taxi se incrustó debajo de un camión: Chofer dijo que iba con vidrios empañados

Un accidente de tránsito ocurrió poco antes de las 7 de este martes en la capital entrerriana. Un taxi que circulaba por Avenida Almafuerte se incrustó contra un camión que se hallaba estacionado, en inmediaciones de la intersección de esta arteria con calle Formosa.La trompa del rodado de menor porte, un Renault Sandero, quedó literalmente debajo de la parte trasera del rodado de carga. A pesar de la violencia del impacto y de los daños que sufrió el auto en la parte frontal derecha, no hubo personas heridas de gravedad, puesto que no iba nadie del lado del acompañante.El conductor, indicó a personal policial y de Tránsito que se hizo presente en el lugar que no divisó el camión porque se le empaño el vidrio.Al respecto, el jefe de Comisaría 10°, Fabricio Espinosa, señaló aque "afortunadamente son sólo daños materiales" y ratificó que el chofer dio cuenta de que "aparentemente se le empañó el parabrisas, por lo que chocó contra el camión que pertenece a una empresa panificadora".Quien iba al mando no era el titular del vehículo, aunque éste se hizo presente rápidamente en el lugar. "Arreglaron entre las partes con los seguros", acotó el comisario.En tanto, el joven conductor del radiotaxi estaba muy nervioso y manifestaba que quería retirarse del lugar, por lo que desde la Policía procedieron a tranquilizarlo y a explicarle que debía cumplimentar los trámites de rigor para este tipo de sucesos.