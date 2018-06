Juicio a Nahir: Peritos confirmaron 104.000 mensajes y revelaron un video íntimo

"Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide"

Para hoy se aguarda el informe balístico

Los detalles de la cuarta audiencia: Las relaciones de Nahir

"Me comunicaba con ella solo para tener relaciones sexuales"

"Se sabía por rumores que Nahir y Fernando eran novios"

"Nunca tuve intenciones de algo serio"

El bioingeniero Fernando Ferrari, que trabaja como perito en el Gabinete de Informática forense de la procuración General de Entre Ríos, fue el encargado de las primeras actuaciones sobre los teléfonos celulares de Fernando Pastorizzo y Nahir Galarza.Este hombre contó el método utilizado para obtener información del aparato de la imputada y los motivos por los cuales no se pudo acceder al de la víctima, debido al complejo sistema de seguridad que presentaba el Motorolla.En la cuarta jornada del juicio contra la joven acusada de asesinar a Pastorizzo,, e incluso se mostraron los últimos mensajes que existían de la madrugada del 29 de diciembre. También se mostraron"La podes cortar, ya te dije que no me vi con nadie", es una de las frases que aparecen en un chat del 29 de diciembre. La mecánica de la charla es similar a la que luego fue revelada en días anteriores.A la 1.23 del 24 de diciembre, Fernando le escribe:Y luego llegarán los reproches de la joven: "Me dijiste que te ibas a dormir y no me llamaste después" o "Contesta loco, sos un mentiroso"."Estoy harto de siempre discutir", decía Fernando. Y del otro lado: "Harta estoy. No hago nada y te enojas. Todos los años lo mismo, llega este día y das vueltas para verme. Me tratas para la mierda".Ferrari también se refirió a una llamada de Pastorizzo al celular de Galarza a las 7.27 del 25 de diciembre: apenas 17 segundos la comunicación.El subalferez Jorge Reyes, el perito de Gendarmería que accedió a la cuenta de Gmail de Pastorizzo y en una "nube" encontró -además de fotos y chats - se refirió al video íntimo que desató el llanto de Nahir Galarza.Sobre el teléfono de Fernando dijo que "se intentó conectarlo a un equipo de extracción de información con un equipo forense. Como tenía pin no se pudo configurar el teléfono con el equipo. Se colocó el chip en un teléfono de propiedad de Criminalística y se solicitó un código de activación, que permitió restablecer la contraseña del correo para acceder. Una vez que tuvimos acceso observamos que en la nube había copia de conversaciones de whatsapp, fotos, videos y ubicación del celular hasta el 30 de diciembre de 2017. Con el correo se pudo acceder con la clave que creó Gendarmería".En la nube de Fernando había muchas fotos de Nahir y algunos videos donde se los podía ver interactuando en un clima de confianza. También estaban algunas de las fotos de Brasil, que formaban parte de aquellas que fueron tomadas durante las vacaciones de Fernando con los Galarza.Hacia el final de la audiencia, el pedido de la Querella que representa al padre de Fernando, alteró a Galarza:En el final de la cuarta audiencia del juicio, cuando ya no quedaba prácticamente nadie en la sala, Nahir Galarza regresó al recinto e increpó al fiscal Sergio Rondoni Caffa por la posible exhibición de un video íntimo obtenido del teléfono de Fernando Pastorizzo, que pretende incorporarse como una prueba.El final de este cuarto día de debate fue totalmente inesperado para los que estaban presentes en el recinto de los tribunales de Gualeguaychú. Hasta el momento, no había sucedido nada que alterara el normal desarrollo de la audiencia y lo más trascendente había pasado por el testimonio de María Inés Correa, la vecina de Nahir Galarza que volvió asegurar haber visto a Fernando Pastorizzo con el arma en el ombligo., fue lo que le dijo Galarza a Rondoni Caffa mientras se tapaba el rostro con la mano izquierda.La imputada había salido notablemente compungida minutos antes, mientras declaraba el subalferez Jorge Reyes, el perito de Gendarmería Nacional que realizó actuaciones sobre los teléfonos celulares de víctima y victimario.Fue durante esta declaración quePastorizzo, yEsta solicitud no fue aceptada por el Tribunal. Los jueces entendieron que no era necesaria la exhibición y que en su caso a la postre iban a observar la prueba sin presencia de terceros. Igualmente, a pesar de la negativa judicial a la difusión, Nahir Galarza se quebró y su defensor solicitó que se retirara de la sala.Luego, cuando finalizó el testigo y también la cuarta audiencia, Nahir Galarza regresó y amenazó al Fiscal con suicidarse si ese video sale a la luz, según consignade Gualeguaychú.Así pasó la primera audiencia de la segunda semana del juicio. Hoy será el quinto encuentro, que promete ser igual de agotador, con la declaración de ocho personas. Entre ellas se espera la presencia de Marcelo Benetti, el médico forense que realizó la autopsia al cuerpo y demarcó los orificios de entrada y salida de los dos disparos y remitió el material genético para los estudios complementarios que permitieron el informe balístico.Los responsables de esta pericia, que arrojó que Fernando Pastorizzo había sido ejecutado a quemarropa, viajarán desde Paraná para declarar en esta quinta audiencia. Serán quienes explicarán sobre Las quemaduras que presentaba el orificio de ingreso de bala y los tatuajes que deja la pólvora a su alrededor.La audiencia comenzó pasadas las 8.30 horas de este lunes, con una lista de 8 testigos que revelaron diversos aspectos de la causa, como los vínculos sexuales que Nahir mantenía, y la negación del supuesto "verdadero novio" de la joven sobre un posible noviazgo alternativo al vínculo que la joven mantenía con Fernando.Uno de los testimonios más esperados fue de(18), quien confirmó haber tenido un vínculo con Nahir, además de relaciones sexuales en forma ocasional."Tenía relaciones sexuales con ella, la ubicaba por teléfono; no tengo su contacto desde el año pasado" explicó Osorio, al señalar que "la llamaba para decirle que la quería ver, nos juntábamos y teníamos relaciones. Fueron tres o cuatro veces: en un campamento, en la casa de un amigo y en casa. La última vez fue en octubre" explicó el joven.Osorio agregó luego que "días previos a muerte de Fernando la llamé y me dijo que sí (lo veía) pero que más tarde. Ella estaba indispuesta y yo le dije que no. El 25 sólo nos cruzamos. El 28 la ví llegando a su casa. Salimos con mis amigos esa noche"."Me fui de un boliche con una chica y la ví a ella llegando tipo 5.40, venía por calle Urquiza hasta que entró a su casa. La ví rara, con un buzo en la mano, tenía una risa que nunca había visto. La ví y me fui a mi casa. Me enteré por las noticias lo de Fernando. Tomé conocimiento que era Nahir cuando se publicó que Nahir dijo que fue ella" recordó el muchacho.Osorio también reconoció haberle contado a un grupo de amigos por WhatsApp "que la había cruzado esa noche".Al referirse a Nahir dijo que "era callada, no hablábamos mucho. Sabía que si la hablaba podíamos tener relaciones sexuales. Era tranquila. Era así conmigo y con la mayoría" explicó.En otro tramo de la declaración, al ser inquirido sobre si sentía temor ya que llegó al juicio como testigo con identidad reservada, Osorio dijo que los padres de Nahir pasaron en auto por su casa."Me enteré por las noticias que Nahir podía estar embarazada de mí. No sabía nada de eso. Tengo miedo de lo que se dice. Nunca fui a la casa de Nahir", dijo y se diferenció de la "relación con Fernando" que según él "duró en el tiempo desde el 2015 hasta el 2017". Salvo lo sexual, "no teníamos otro tipo de trato" sostuvo.El tercer testigo en comparecer fue(20), quien dijo que dijo que conocía a Fernando desde el 2013."Hace mucho que salíamos. Cuando terminó el secundario dejamos de salir.A Nahir la conozco porque jugaba al hockey en el club Sud América. Se sabía de la relación con Fernando", dijo el muchacho que se reconoció como amigo de Joaquín."El día 28 de diciembre estuve con él. Lo pasé a buscar por la casa, tomamos una cerveza antes de salir, nos juntamos con mi otro grupo de amigos y nos fuimos al boliche. Joaquín estuvo en el boliche hasta las 6 y después salió con Julieta. Yo me fui a casa, me tomé un remis" dijo.Silveyra agregó luego que "Nahir y Fernando eran novios". Y agregó "se sabía por rumores, los grupos se juntan. No tenía trato con Nahir pero con Fernando sí".Reconoció tener miedo aunque no ha sido amenazado y aseguró que "Joaquín no tenía relación pero sé que se vieron un par de veces. Se estaban por ver el día antes de todo".El cuarto testigo fue(19), amigo de Joaquín. Dijo que la vió a la noche "porque lo leí en el grupo de WhatsApp".Todos coincidieron en que Osorio salió del boliche para estar con su novia (Julieta). "Hace rato que se veía con Nahir. Tenía relaciones íntimas, pero nada más", dijo el joven que aseguró que pidió a la Fiscalía atestiguar como identidad reservada. "Osorio no hablaba de cómo era el trato con Nahir", concluyó.Ante el ingreso de(20), el quinto testigo, Nahir bajó la cabeza y comenzó a llorar. Así permaneció mientras el joven atravesó la puerta que lo sacó del recinto."La conocía de la escuela, hockey y las redes sociales. Salimos cada dos o tres semanas, cinco o seis veces. Desde fines de septiembre hasta diciembre del 2017. Salimos de noche y de tarde, para conocernos. Íbamos al parque, y tuvimos una vez un encuentro íntimo"."No vivo acá, estudio acá. Cuando venía a Gualeguaychú la veía. La primera vez que nos vimos, después de ir al parque, la acompañe a la casa y me dijo que no sabía si íbamos a volver a vernos. Pero nos seguimos viendo. Yo no tuve nunca intenciones de algo serio. Éramos amigos con derecho como se dice ahora. No me dijo que tenía pareja", contó el muchacho, mientras detrás, en el público, su madre permanecía de pie acompañándolo.Más adelante, Destefano dijo que "la ví dentro del boliche el 25 de diciembre, la primera vez estaba con sus amigas, bailamos un rato, después la ví en la barra, me dijo que no le pasaba nada; al rato hablé por WhatsApp y le pregunté dónde estaba. Quedamos en vernos en el patio. La ví mal. Me dijo que no pasaba nada. Le pregunté si quería contarme, la vi muy mal. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo que se quería ir a la casa. Me dijo que se sentía mal, nada más. Y yo me fui con mis amigos"."Me enteré por los medios de la muerte de Fernando. Fue intrascendente hasta que me enteré por los medios lo que pasaba con Nahir. Me cayó mal. No sabía que pensar sobre ella", continuó."Vi una historia de Instagram de ella con Fernando. La foto me llamó la atención. No hablamos más después de una charla que tuvimos dos días antes de lo que pasó. Fui 3 veces a la casa de Nahir. Me presentó a la mamá como un amigo. Nahir nunca fue a mi casa. No conocía a Fernando. Nunca lo vi con Nahir. Hablábamos con ella por WhatsApp" explicó sobre la profundidad de su vínculo con Nahir y sobre su desconocimiento acerca de la existencia de Fernando."Éramos como amigovios, amigos con derecho. Yo pensaba que no iba para más porque con mis estudios (Profesorado de Educación Física) no daba para tener una relación. Sobre todo por lo del 25 de diciembre: no me quiso contar que le pasaba", sostuvo.