Robaron una camioneta F100, cuatro bicicletas y un motor de lancha en Paraná

Un cuantioso y llamativo robo ocurrió este fin de semana en la ciudad de Paraná y por estas horas, la policía intensifica las pesquisas.Sodería "Los dos Luis", tiene su planta ubicada en calle Soler al 1800 de la capital entrerriana y frente a la misma, cuentan con un galpón que se utiliza como depósito de la sodería y donde también se guardan diferentes pertenencias.Uno de los propietarios de la sodería contó aexplicó el hombre que prefirió no brindar sus datos y agregó que "al entrar al depósito, nos encontramos con que nos faltaba una camioneta Ford F100 blanca, modelo 1998, el motor de una de las dos lanchas que estaban en el galpón, cuatro bicicletas y otros artículos menores", señaló el propietario de la planta.La víctima del robo señaló a Elonce que realizaron la denuncia del robo y que la policía tomó huellas que quedaron en algunos elementos del lugar, tras la importante faltante del motor de la lancha y la camioneta F100 blanca. "Ingresaron por el portón tras barretear el candado. Fue algo chocante, considerando que se llevaron una camioneta, más allá de las otras pertenencias faltantes", explicó y remarcó que es la "primera vez que nos pasa algo así".En el ilícito, los delincuentes también se llevaron cajas de pesca y también cañas. Por otra parte, se refirió al día del fin de semana en el que pudo haber ocurrido el robo en el galpón. "Nuestra vecina nos dijo que el sábado no vio nada y el domingo, ella no estuvo, por eso creemos que fue el domingo por la noche", dijo el hombre. Elonce.com