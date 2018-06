Tres muertos en tragedia vial: Está grave una de las sobrevivientes

Sobre el accidente

Tres personas perdieron la vida como consecuencia de un fatal accidente registrado sobre el kilómetro 208 de Autovía Gervasio Artigas, este domingo, pasadas las 22., el jefe de la Departamental de Policía de Colón, Daniel Páez.En tanto que otras cuatro personas resultaron hospitalizadas. Se trata de María Ernestina Girard de 24 años, María Delfina Girard de 29 años de edad, un niño de 7, y Lucila De la Calle de 55 años (la abuela), todos con domicilio en Federación."La mujer de 55 años, la abuela de esta familia, está grave, y presenta fractura de costilla, brazo y cadera", confirmó el funcionario policial en comunicación conLa mamá, la abuela y el chiquito permanecen hospitalizados en el hospital San Benjamín de Colón; en tanto que la tía fue derivada al hospital Masvernat de Concordia.La familia se trasladaba en un vehículo Chevrolet Spint, patente NTH815, el que impactó contra la parte trasera de un acoplado marca tirado por un camión marca Mercedes Benz 1114, dominio RHQ203, que era guiado por Jaime Antonio Acuña, oriundo de Concordia."Es una familia que estaba cenando en Colón y se dirigían de regreso a casa", indicó Páez al respecto.Respecto de las causales del siniestro, el funcionario policial comentó que "las condiciones climáticas eran normales, y la ruta en esa zona iba en línea recta y no presenta grandes problemas en su asfaltado; si bien hay un nivel ascendente, no es tan pronunciado".Al consultarle a Páez si una falla humana fue el desencadenante de la tragedia, éste estimó: "No podemos determinar si se durmió, o no. Es una de las circunstancias y quizás con alguna de las declaraciones de los otros ocupantes, se podría ayudar a esclarecer qué pasó".Finalmente, el comisario comentó que la Autovía, es escenario de "muchos despistes, sobre todo cuando hay lluvias".