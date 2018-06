Declara supuesto "novio oficial" de Nahir y testigos de identidad reservada

El supuesto "novio oficial" de Nahir Galarza

La cuarta audiencia del juicio oral y público por el crimen de Fernando Pastorizzo se desarrollará hoy en los Tribunales de Gualeguaychú.Para esta jornada está previstaLuego seguirán los testigos de identidad reservada que van a corroborar lo que esta persona dice.Cabe aclarar que la figura de "identidad reservada" en estos casos donde no hay delito federal, ni de abuso o menores involucrados, se pierde en el momento en que comparecen ante el tribunal donde se debe revelar su identidad.Otra de las declaraciones que se escuchará este lunes es de la. La mujer había testimoniado ante el fiscal durante la investigación, que, la noche en que ambos jóvenes salieron de la casa de Nahir en moto y que culminó de manera trágica.Luego será el turno de los. Este último, perteneciente a la fuerza nacional, fue quien logró reactivar las cuentas de email de Fernando a través del CPU de la computadora de escritorio que usaba la víctima para recuperar videos, fotos, la ubicación del GPS del teléfono del joven el día del hecho y los whatsapp hasta septiembre de 2017, publica"Rafael es diez mil veces mejor que vos". Esas fueron las palabras que, según la última declaración de Nahir Galarza, desataron la última pelea que mantuvo con Fernando Pastorizzo horas antes de acribillarlo de dos balazos en la madrugada del 29 de diciembre.La noche del domingo 24 de enero, Nahir hizo una previa con tres amigas: Guillermina, Luciana y Sol Martínez; esta última ya declaró en el juicio. Esa noche, las chicas notaron que la Galarza tenía lastimados "los brazos y la pierna". "Le preguntamos qué le había pasado y nos dijo que Fernando le había pegado", reconoció Sol ante los jueces. La noche siguió en el boliche Bikini, ubicado sobre la costanera de Gualeguaychú.Cerca de las 2.30 de la madrugada, Nahir y Fernando protagonizaron una fuerte pelea pública. ¿El motivo? "Nahir y Rafael se besaron", aportó Sol. En efecto,. "Los vi discutiendo, pero nunca lo vi a Fernando golpearla. Ella lo agarraba de los brazos y él del hombro. Me metí para separarlos y le pegué una trompada en el ojo derecho a Fernando. Le dije: 'Nunca más le pegues a una mujer'; porque Nahir nos había dicho esa noche que la había golpeado. Él se puso a llorar y a gritar. Me dijo que nunca le había pegado a una mujer y que no lo haría porque de chico había sufrido violencia", relató Sol.El año pasado salió tres meses con uno de sus profesores de la facultad. También estuvo con Joaquín O.; de hecho ella me contó que tuvo un atraso en octubre y que si estaba embarazada era de él", reconstruyó Sol.. Es fanático del deporte, juega al hockey sobre césped en el club Neptunia y toca la guitarra.