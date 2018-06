"Realizó una denuncia falsa" la joven que dijo haber sido secuestrada en Paraná

Policiales Denunciaron el secuestro de una joven e investigan la desaparición de otra

Giro inesperado

Lo admitió la joven

Hubo una versión falsa

Contradicciones

Reunión y denuncia

Salvajemente golpeada

La Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans difundió en las redes el supuesto secuestro de una joven en horas de la madrugada del sábado, en las inmediaciones del Puerto en la ciudad de Paraná. Según se indicó, "la joven fue captada por dos hombres que la ingresaron junto a otra chica, a una traffic blanca, y la llevaron por la fuerza hasta el interior de una vivienda".De acuerdo a lo divulgado por la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, quienes alertaron sobre el episodio, "la chica de 21 años se encuentra acompañada por familiares y está brindando detalles de lo sucedido para apoyar la investigación".. En la difusión de la noticia, Elonce contó que desde la Asamblea no descartaban que se realice tambiénEl domingo, pasadas las 21, el fiscal Iván Yedro confirmó que no era real la denuncia formulada por una joven de Paraná, que aseguró haber sido víctima de un secuestro junto a otra mujer por parte de una banda de Trata de personas. De esta manera, se supo que la muchacha hizo una denuncia falsa por temor.El fiscal explicó aque tras dos días de intensas medidas judiciales y operativos policiales, "la misma denunciante me admitió que realizó una denuncia falsa"., resaltó para marcar: "Con esta novedad se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género para que tome las medidas necesarias de protección y asistencia hacia esta persona que denunció a su pareja".El fiscal aseguró que, en la investigación, se estableció previo a la declaración de la supuesta víctima, que no había elementos para profundizar la denuncia. "Se corroboró en las numerosas medidas que se descarta de modo categórico la existencia de una organización de Trata de personas, como también el secuestro de esta joven, y de otra mujer, tal como ella había hecho saber en la Justicia"."Se estableció que hubo una versión falsa que llevará a otra investigación por los dichos de esta mujer, que apuntó al miedo, al temor en un cuadro de violencia de género", añadió.En medio de la investigación, varios grupos activistas reclamaron al Gobierno y a la Justicia una rápida información sobre los alcances de la investigación.Las autoridades de la Dirección de Investigaciones y de la División Trata de Personas, ya habían adelantado a Elonce, que el relato de la joven tuvo contradicciones, yque estaba detrás de la denuncia.La subjefa de la División Trata, señaló aAdemás, se pudo confirmar que no hubo ningún reporte de pedido de localización o advertencia sobre otra mujer haya sido víctima de un secuestro.Mientras las autoridades policiales y la fiscalía trabajaban en el caso, la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, que dio a conocer el caso, se reunió en la tarde del domingo y había resuelto, indicaba el comunicado que dieron a conocer.Finalmente, en horas de la noche del domingo, emitieron otro comunicado en el que desmienten la supuesta desaparición de una mujer joven. "Es importante aclarar que se pudo dilucidar que en este momento no hay ninguna mujer joven desaparecida provocada por este episodio", explicaron y también se refieren a la situación de violencia a la que fue sometida la joven.

Una denuncia preocupante

La referente de Red Alerta y coordinadora del Consejo de Lucha contra la Trata de Personas, que depende del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, Silvina Calveyra, informó aque "hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de trata de personas, porque es un tema muy serio ya que no estamos hablando de cualquier delito, es un delito complejo que muchas veces es articulado con redes de mafia; no se debe generar ese pánico a la sociedad"."También, en el caso que exista una supuesta víctima debemos extremar medidas de protección y cuidados porque es una supuesta persona que está en riesgo y los supuestos captadores pueden tomar medidas aberrantes y extremas", resaltó Calveyra.Finalmente adelantó que este lunes se presentará en la Justicia Federal para impulsar una investigación que permita confirmar o descartar la existencia en Paraná de una supuesta red de trata.