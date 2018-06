Asesinaron a puñaladas a un ingeniero de 84 años y dejaron grave a su esposa

Un ingeniero de 84 años fue asesinado a puñaladas y su esposa recibió heridas de gravedad al ser atacados en su vivienda del barrio porteño de Villa Santa Rita, informaron fuentes policiales y médicas.

El hecho que trascendió este domingo fue descubierto el viernes por la tarde, alrededor de las 16, en un departamento ubicado en pasaje Calfucurá 2875, entre avenida Nazca y Terrada.

Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó cuando un vecino del matrimonio llamó al teléfono celular de un hijo de las víctimas para preguntarle si sus padres estaban con él ya que la mujer que los cuidaba se había retirado del lugar y nadie le respondía.

Según las fuentes, el hijo le contestó que no y se dirigió inmediatamente a la vivienda de la pareja.



Al llegar al lugar, el hombre ingresó al inmueble y sintió un fuerte olor a gas, mientras que en el piso de la cocina encontró a sus padres tirados cubiertos de sangre.

Ante esa situación, el hijo llamó al número de emergencias 911, tras lo cual arribó un patrullero de la Policía de la Ciudad.

Los efectivos llamaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los médicos constataron que el hombre, identificado como Roque Álvaro Terreu, había fallecido.

En tanto, la mujer de 88 años fue trasladada de urgencia al hospital Vélez Sarsfield y a raíz de los golpes sufridos quedó internada en grave estado, agregaron fuentes médicas.



El personal policial realizó un relevamiento en la zona en busca de cámaras de seguridad que haya captado el momento en el que el o los agresores entraron al lugar. Si bien los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, una de las líneas investigativas era que se había tratado de una entradera.

No obstante, la Policía procuraba determinar los últimos movimientos de la pareja y si en la vivienda faltaban elementos de valor.

Al respecto, un alumno de la Universidad de Morón (UM) le contó que el mismo viernes la víctima tenía que haber concurrido a dar clases de geometría analítica para la Facultad de ingeniería.

"Tenía que dar clase pero faltó y no sabían por qué, era muy buen profesor", destacó el joven.



Por su parte, un familiar del ingeniero dijo que están conmocionados por lo que le pasó al matrimonio y que la Policía está investigando qué fue lo que pasó.

"Todavía no nos entregaron el cuerpo, la noticia conmovió a toda la familia", añadió el hombre.

La fiscalía en turno ordenó la autopsia correspondiente para confirmar fehacientemente las causas de la muerte.

En la ficha como docente de la UM figuraba que en 1968 se había recibido de la Universidad de Buenos Aires como ingeniero electromecánico con orientación electricista. "Aparentemente sufrieron una entradera y nos dijeron que hubo mucha saña", dijo un compañero de Terreu.