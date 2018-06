Condenaron a 7 años de prisión al sujeto acusado de asaltar un local de cobros

No quiso juicio abreviado y se la jugó por ir a juicio oral, pero no le salió como esperaba ya que fue finalmente condenado a una pena mayor a la que oportunamente, se le había ofrecido si reconocía su responsabilidad.

Se trata de un sujeto acusado de ser coautor de un robo a mano armada en perjuicio de un Rapipago de avenida Balbín al 1800, de Concepción del Uruguay.

El juicio contra José Sebastián Verbur, acusado de ser coautor del asalto ocurrido en horas de la mañana del 16 de febrero del corriente año, representado por el doctor Agustín Vizcarra, se realizó el viernes 1ro de junio, donde el fiscal interviniente, doctor Fernando Martínez Uncal pidió la pena de 7 años y medio de prisión, indicó 03442.



Tras deliberar el Tribunal integrado por los doctores Fabián López Moras, Mariano Martínez y Evangelina Bruzzo, dio a conocer este viernes el fallo, haciendo lugar al pedido fiscal y condenando a Verbur a la pena de 7 años y medio de prisión efectiva, por el delito de "Robo Calificado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse".

Cabe recordar que días atrás, por este mismo hecho estaba imputado como cómplice Juan Manuel Carro, quien fue representado por el defensor particular, José Pedro Peluffo, pero en este caso se llegó a un acuerdo, ya que reconoció su responsabilidad y finalmente fue condenado en juicio abreviado a la pena de 4 años y medio de prisión efectiva.