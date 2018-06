Recibió una feroz golpiza por parte de su pareja y ahora, pide que lo liberen

La imagen de una cámara de seguridad que salió por los medios dejó a todos boquiabiertos: un hombre de más de un metro 80 de estatura golpea a una mujer más bien bajita: los dos están ebrios bajo el puente de Alberdi y 25 de Mayo de Guaymallén, en Mendoza.Es la madrugada del 5 de junio y la temperatura es de 2 grados. Se puede ver que discuten. Pero el hombre la emprende a golpes contra la mujer.Empieza con un cross en la cara, luego con patadas, luego otro golpe.La mujer cae y se vuelve a levantar; otra vez es golpeada. El hombre le quita una zapatilla y se la arroja del otro lado de la calle. La mujer se levanta del suelo y va, tambaleante, por el calzado.Desde la cámara de seguridad del CEO ven todo y un grupo de policías acude al lugar. Allí está tirado en el colchón bajo el puente Gustavo Corzo."Milicos culiados -les grita-, dejen de hinchar las pelotas". Lo llevan detenido a la 25. De la mujer los policías no saben nada. Se ha ido.

Corzo nació en 1980 y es de Mendoza. Cuenta con cuatro causas judiciales, básicamente por robos menores. No se sabe desde cuándo está en situación de calle.La fiscal Mónica Fernández Poblet lo ha imputado por lesiones graves agravadas por la relación de pareja y violencia de género. Ayer fue trasladado al penal.La chica se llama Alejandra Villa y nació el 13 de mayo de 1986. Tiene dos hijas menores de edad que viven con su madre y cuenta con una orden de restricción de la OAL para acercarse tanto a sus niñas como a su mamá. Al igual que su novio, no puede precisar desde cuándo está en situación de calle. "Las especialistas del Área de la Mujer de Guaymallén creen que lleva más de 4", dicen en la fiscalía.Cuando declaró en la fiscalía, Alejandra prefirió no hacer la denuncia contra su novio. "Es bueno, lo que pasa es que se pone así cuando toma; yo lo amo, déjenlo libre", pidió la mujer que en algún momento se ganó la vida como empleada doméstica y que últimamente hacía de cuidacoches en un boliche cercano a la terminal de colectivos.De acuerdo con los resultados del Cuerpo Médico Forense, Alejandra Villa presenta hematomas varios y fractura del tabique nasal por uno de los golpes de su pareja el martes pasado.Tanto Corzo como Villa fueron entrevistados por la gente de Desarrollo Social para ver su situación. Tal como ocurre con varios "sin techo", no tienen interés en dejar la calle. Ambos tienen graves problemas de adicción.La última vez que vieron a Alejandra fue el jueves en sede judicial. Dijo de nuevo que no quería dejar la calle y contó que a veces, con la plata que saca cuidando coches, va a Carrodilla y les lleva regalos a sus hijas transgrediendo la perimetral que le impuso la Justicia, publicóDe todos modos quedó en volver porque desde el Gobierno le había ofrecido un sitio para que viviera. Pero nunca lo hizo. Entonces ahí anda, sin que nadie sepa dónde. Con su tabique quebrado, a la deriva.La víctima, Alejandra Villa, nunca denunció a su pareja por la golpiza de la que fue víctima bajo el puente de Alberdi y 25 de Mayo de Dorrego, Guaymallén.De hecho, solicitó entre lágrimas que fuera liberado, por más que no lo consiguió.Por eso, la fiscal de Género, Mónica Fernández Poblet, tomó el caso "de oficio", tal como se lo permite la ley.