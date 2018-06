Dos meses de prisión por cometer en una estafa: Fue acusado por otros 9 casos

Reiteradas estafas

El engaño

Detenido en General Pico

Oscar Alberto Forcinito logró zafar de una de las acusaciones, pero fue reconocido por la víctima de otra estafa y acordó declararse culpable en un juicio abreviado. Siempre utilizó la misma modalidad. En La Pampa tiene en curso ocho imputaciones por el mismo delito y cumple con una prisión preventiva.El viernes quedó extinguida una acción judicial que comenzó el 4 de enero con la denuncia que realizó la empleada de una heladería Bahillo, ubicada en calle Primera Junta, que fue víctima de un ardid por parte de Forcinito.El hombre de 54 años llegó ese día por la mañana al local simulando ser un vendedor de bolsas de residuos. Preguntó por la persona que estaba a cargo del lugar porque tenía que entregar mercadería y cobrar, ante lo cual la empleada le manifestó que si quería llamaba a la encargada que ya estaba por llegar.Forcinito se negó a que su víctima se comunicara con la responsable del local y en su lugar le pidió el teléfono para llamarla él mismo. La joven empleada marcó el número, le pasó el teléfono y a partir de allí fue todo un simulacro lo que el delincuente hizo delante de la mujer. Incluso le pidió un papel a su víctima para anotar el supuesto pedido que del otro lado le hacía la encargada.Luego de cortar la supuesta conversación le informó a la empleada tras el mostrador que debía abonarle 2.658 pesos por tres paquetes de bolsas que tenía en la camioneta. Le pidió que le pagara para ahorrar tiempo porque estaba mal estacionado que luego le alcanzaba la mercadería. Pero como suele ocurrir con los estafadores, luego de obtener el dinero, nunca regresan.Ese mismo día por la mañana, casi en el mismo horario que el anterior, ocurrió otro hecho muy similar en otro punto de la ciudad. Esta vez fue en la panadería La Nueva Estrella, situada en Avenida Artigas 1724. Un hombre ingresó al comercio, se presentó como Atilio y dijo que pertenecía a una empresa de papel; y que debía retirar 2.400 pesos pero que sólo iba a llevar 800 en esta oportunidad, publicóLa empleada no le hizo entrega del dinero, argumentando que no tenía conocimiento de la compra de suministros. Ante esto, el estafador le solicitó que llamara a su empleadora y le facilitó su teléfono celular para que ella marcara el número y le pasó el teléfono al delincuente antes de que atienda persona alguna.Igual que en el caso anterior, simuló una conversación y tras finalizar la comunicación le indicó a la empleada del lugar que le diera el dinero que "se encontraba en la parte de atrás". La mujer buscó los 800 pesos, se los entregó y el estafador abandonó el lugar "en una camioneta blanca, cabina simple, modelo viejo".Forcinito fue aprehendido el 21 de marzo en General Pico y en abril fue trasladado a Gualeguaychú para ser sometido a ruedas de reconocimiento y declarar como imputado por el delito de estafa. Pero este hombre de 54 años, además de los hechos que le inculparon en Gualeguaychú, está imputado de cometer 8 delitos similares en General Pico.Durante su estancia en la Jefatura Departamental fue sometido a dos ruedas de reconocimiento, pero, en solo una de ellas fue identificado. La empleada de la heladería lo reconoció como la persona que la estafó. Pero además del reconocimiento de la damnificada, una de las pruebas que lo incriminó fueron las imágenes de las cámaras de seguridad del local.Es por esto que el viernes se decidió que por el segundo hecho que se le acusó fue sobreseído, porque no fue identificado por la víctima, y por el otro hecho, en el que sí fue reconocido, fue condenado. Por sus antecedentes la pena fue de dos meses de prisión efectiva, que los cumplirá en La Pampa, una vez que se resuelvan las imputaciones por los hechos cometidos en esa provincia.