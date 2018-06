Denunciaron el secuestro de una joven e investigan la desaparición de otra

Denunciaron el secuestro de una joven en las horas de esta madrugada de este sábado, en las inmediaciones del Puerto en la ciudad de Paraná. Según se indicó, la joven fue captada por dos hombres que la ingresaron junto a otra chica, a una traffic blanca, y la llevaron por la fuerza hasta el interior de una vivienda.



Estos sujetos le propinaron golpes y las obligaron a ingerir una sustancia desconocida.



En un descuido de los captores, una de estas jóvenes pudo huir y dar aviso a la policía.



La investigación está en manos del Fiscal de Respuestas Rápidas, Dr. Iván Yedro.



De acuerdo a lo divulgado por la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, quienes alertaron sobre el episodio, "la chica de 21 años se encuentra acompañada por familiares y está brindando detalles de lo sucedido para apoyar la investigación".



Desde la Asamblea no descartan que se realice también la denuncia ante la Cámara Federal por tratarse de un delito federal. Es que según advirtieron, podría tratarse de una red de trata que esté operando en esta ciudad.



"Advertimos la demora para dirigenciar las averiguaciones de manera inmediata como lo requiere el caso ya qué hay otra joven que aún está siendo retenida contra su voluntad, y señalamos la necesidad de activar la búsqueda de los captores en forma urgente", indica el comunicado difundido por la Asamblea.



Elonce se comunicó con la División Trata de la Policía de Entre Ríos, desde donde confirmaron que el hecho se está investigando, pero que no se cuentan con datos certeros para encaminar la búsqueda de esta segunda joven que permanece desaparecida.



"La chica que logró escapar, no conocía a esta otra joven, no sabía quién era. Y tampoco tenemos una exposición sobre restitución de paradero de alguna chica. No sabemos quién es", reconoció la subcomisario Toffoli.



De acuerdo a lo que adelantó la funcionaria policial, en la zona del Puerto hay cámaras de seguridad, con lo cual, los registros fílmicos podrían aportar mayores datos a la investigación.