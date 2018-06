Desacuerdo por la pena condicional que pactó un hombre por el abuso de una niña

La madre y la tía de una nena que hoy tiene 14 años, manifestaron su desacuerdo con el juicio abreviado por el que un hombre admitió ser el responsable de los abusos sexuales de la nieta de su pareja. Difundieron la imagen del abusador, para "alertar" a la población sobre los hechos cometidos por esta persona.El acuerdo de juicio abreviado por el que Pedro Vera de 62 años acordó una pena de tres años de prisión condicional, lleva la firma de la jueza Marina Barbagelata.La madre y la tía de la víctima, señalaron que la jueza Marina Barbagelata avaló el acuerdo de juicio abreviado por el cual se condenó a la pena de tres años de prisión condicional a Pedro Vera de 62 años."El condenado es padre de un jugador de la primera división de Patronato, y si bien el hijo no tiene nada que ver, queremos hacer saber a toda la sociedad que la justicia lo condenó por lo que le hizo a la nena", resaltó la madre que no se proporciona el nombre y apellido para preservar a la víctima, publicóLa mujer junto a su hermana se mostraron conformes a medias con el fallo. "Nosotras queríamos que vaya preso, pero nos indicaron que Vera al pedir el juicio abreviado podría tener este beneficio"."Lo que nos interesa ahora es que mi hija se trate de recuperar de todo lo sufrido, y que la sociedad sepa qué tipo de persona es Pedro Vera", resaltó.Contó que los abusos sexuales ocurrieron cuando Vera era pareja de la abuela de la víctima. Ella tenía ocho años y durante un gran tiempo padeció todo tipo de aberraciones sexuales. "Notamos importantes cambios en su personalidad, y se le detectaron "muchos trastornos psicológicos"."Hemos sido testigos de un hecho desgarrador para toda la familia. Hoy actuó la Justicia, pero lamentablemente no estamos del todo conformes, porque le dieron tres años de prisión a esta persona, por cometer abusos sexuales contra una menor de edad en el círculo de la familia", añadió la tía de la criatura."Los hechos se han aclarado, se dieron las pruebas y la culpabilidad de Vera ha sido establecida. Hoy fue declarado culpable por los abusos contra una menor de edad, agravado por el vínculo", indicó.La madre alertó: "Nosotros con esta información queremos que toda la población sepa quién es Vera, y les decimos que tengan cuidado, porque todos pueden ser víctimas de un abuso sexual. Que no le pase a nadie más".Al mismo tiempo, señaló que la abuela de la pequeña -entonces pareja del abusador- "se ha sentido muy mal por todo esto, pero también está saliendo adelante".Finalmente, remarcaron que Vera "demostró ser una persona muy peligrosa, y que si bien no quedó preso, al menos que sepan que es capaz de cualquier cosa".