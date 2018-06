Tenía condicional por un crimen y se la revocaron por querer quemar a su pareja

El 2 de mayo se conoció el violento episodio que sufrió una joven mujer de 26 años que intentaba poner fin a la relación con el padre de sus tres hijos, Gustavo Fabián Lescano. Al finalizar la prisión preventiva por 30 días dictada por el Juez de Garantías, el hombre de 31 años recibió una pena efectiva.



Lescano contaba con antecedentes penales al momento del hecho ocurrido en la madrugada del 27 de abril. Gozaba de una libertad condicional por una condena de 12 años por un homicidio agravado con arma, dictada por el Juzgado de Garantías Nº 5 de Mendoza el 13 de agosto de 2007. En esta condición llegó a Gualeguaychú junto a su esposa y tres hijos, todos oriundos de Concepción del Uruguay, y se asentaron en un domicilio ubicado en calle San Juan casi boulevard De León.



El hombre vivía de changas. Con una motoguadaña se las arreglaba para juntar unos pesos cortando el césped y ofreciéndose en los domicilios, pero fue con el combustible de esta herramienta que casi ocasiona una tragedia.



Esa madrugada se inició una discusión entre la pareja cuando la joven le dijo que abandonara el hogar. Se sentó en la cama de la habitación, tomó la botella con nafta y con un encendedor comenzó a amenazar a la mujer con que iba a prender fuego la casa con toda la familia adentro. "Si voy preso va a ser por algo grande", le dijo.



Pero la tensión se controló y la situación pareció calmarse con el correr de las horas, aunque antes de ir a trabajar ese 27 de abril por la mañana, le pidió a su pareja que se acercara mientras le mostraba que tenía un cuchillo en sus manos. Esta estrategia de amedrentarla para que no lo abandonara, funcionó por un tiempo pero hacia la noche de ese mismo día todo llegó a su momento culmine.



Al regresar de trabajar cerca de las 21.30, mientras se hallaba en la puerta con la damnificada, sacó del bolso que portaba la misma botella de color verde con nafta y abrazando a la fuerza a la víctima le refirió que la situación entre ambos "no iba a quedar así". Intentó rociarla con combustible, pero la mujer ofreció resistencia y logró empujarlo, ocasionando que el líquido cayera sobre la ropa de Lescano. Ella pudo escapar y avisó a la Policía. También llegó un familiar a la casa y logró apaciguar la situación, hasta que arribó el móvil policial.



Tras su detención y posterior cumplimiento de una prisión preventiva por un lapso de 30 días, Lescano acordó someterse a un juicio abreviado con la fiscal Natalia Bartolo. En ese encuentro ante el juez Guillermo Biré, se dictó una condena de 6 meses de prisión efectiva que se suma al resto de la condena del 2007.



Este hombre ya no podrá acceder a un nuevo beneficio de excarcelación y se convirtió en el condenado número 50 en Gualeguaychú, siendo exactamente la mitad de ellos delitos en contextos de violencia de género. Tras la audiencia fue trasladado directamente a la Unidad Penal 9 El Potrero. (El Día)