Una mujer y su hija de cinco años transitaban en una motocicleta por calle Aristóbulo del Valle de la ciudad de Concordia, en sentido este-oeste, cuando fueron impactadas por una camioneta utilitaria conducida por una mujer, quien lejos de parar para asistirlas, continuó su marcha a gran velocidad, como si nada hubiese pasado. Los testigos no pudieron alcanzarla, por lo que llamaron a la policía para localizarla y que se hiciera cargo de las personas que había lastimado."La tiró contra las escaleras del edificio de Telecom, a la nena no le pasó nada y después no paró, las dejo abandonadas", declaró una de las personas que observó el accidente.La mujer herida fue trasladada hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat y probablemente presentaba una fractura en una de sus piernas, publicaLa camioneta, cuya conductora huyó, sería de color gris y tendría el impacto en el paragolpes delantero.