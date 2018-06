Estafaron a un trabajador y lograron sustraerle gran parte de su sueldo

La falta de conocimientos en transacciones virtuales, la buena fe y el exceso de confianza, fueron el combo ideal para que estafadores se cobraran una nueva víctima en Paraná Campaña. En la localidad de Seguí, un hombre de unos 40 años, perdió su sueldo al caer en una modalidad que no cesa de reproducirse.El jefe de la comisaría de dicha localidad, Alcides Mantovani, explicó la maniobra: "El denunciante recibió un llamado telefónico a su celular, proveniente de un número con característica correspondiente a Buenos Aires, por el cual una persona amable y con facilidad para la falsa promoción, le ofreció un crédito.En principio le fueron dilatando el trámite porque este hombre no tenía disponibilidad de efectivo en su cuenta bancaria, de manera que lo aguardaron hasta que el pasado día 30 le depositaron el sueldo. Se contactaron nuevamente y lo hicieron ir hasta el Banco de Seguí.Le prometían devolver este importe junto con el otorgamiento del crédito solicitado, por lo que este trabajador se fue y esperó. Pasado un tiempo, se dio cuenta que había sido estafado".El funcionario sostuvo que "el damnificado tiene algo más de 40 años y si bien es una persona joven, su dominio de la tecnología alcanza el manejo del celular y WathsApp, desconociendo las operatorias virtuales y trámites similares".Desde la dependencia se inició la investigación, al tiempo que Mantovani comentó a FM Estación Plus: "Estamos haciendo todas las averiguaciones que están a nuestro alcance, de hecho se le dio intervención a la División Delitos Económicos, para poder profundizar y dar con los autores. Desde lo personal, da bronca este tipo de hechos, porque es evidente que se aprovechan de una persona que trabajó todo el mes para tener su sueldo y se lo arrebatan con un engaño".Las estafas se repiten en toda la Provincia, por lo que desde la Policía de Entre Ríos remarcaron extremar los recaudos, desconfiar de llamadas de dudosa procedencia, no suministrar datos personales ni acceder a operatorias de ningún tipo.