Libreta y órdenes desde la cárcel: La ex pareja de Celis se abstuvo de declarar

Indagatorias

Policiales Cómo está Hernández en la cárcel y la medida tomada por la Policía con Bordeira

Policiales Se abstuvieron de declarar los integrantes de la familia Celis

Órdenes desde la cárcel

La libreta y la conexión

La avioneta fue el inicio

Se completó este miércoles la ronda de indagatorias previstas en el marco de la causa que investiga actividades de narcotráfico por parte de la banda que lidera Daniel Tavi Celis y los vínculos con funcionarios municipales.Luciana Lemos, ex pareja de Daniel Tavi Celis, se abstuvo de prestar declaración indagatoria este mediodía, ante al juez Federal Leandro Ríos, publicó. La mujer estuvo asistida por un defensor oficial, en virtud de que su abogado defensor, Guillermo Vartorelli, había renunciado esta mañana a cumplir esa función.La causa es derivación de una investigación que lleva adelante el juez Ríos, en el cual se indaga sobre una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes en distintos barrios de Paraná. Según se pudo determinar, el comercio abarca tanto marihuana como cocaína y se extendió a otras ciudades de la provincia.La última detenida agendada para prestar indagatoria, era Luciana Lemos, ex pareja de Celis. Desde el lunes pasado, se desarrollaron los interrogatorios en la causa. En primer lugar pasó el intendente de Paraná, Sergio Varisco.Ese mismo día, tras declarar, se ordenó detener al concejal Pablo Hernández, la secretaria de Seguridad Griselda Bordeira y el agente de Tránsito Alan Nicolás Viola. Los tres fueron inmediatamente, arrestados después de brindar las indagatorias.En tanto, este martes se presentaron a indagatoria Eduardo Humberto Celis (padre), Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Heintz, quienes llegaron a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones pasadas las 9.20 en una camioneta del Servicio Penitenciario. Todos se abstuvieron de declarar.Celis fue detenido hace un año, pero su estructura aparentemente continuó funcionando al comando de su ex pareja, Luciana Lemos. La mujer permanece en prisión desde fines de abril, luego de los allanamientos efectuados en los barrios La Floresta, Antártida Argentina y Balbi de Paraná, donde supuestamente, se guardaba y vendía droga.Una semana después de los procedimientos en las que se secuestraron más de 3 kilos de cocaína y un cuaderno o libreta que contenía inscripciones manuscritas con los nombres de funcionarios municipales, se realizaron allanamientos en la Municipalidad y los domicilios particulares de los funcionarios. Además, en la causa hay muchas horas de escuchas telefónicas.El juez Ríos decidió imputar a los funcionarios municipales después de esas tareas investigativas.Hace unos años, Lemos era cantante tropical, representada por Celis, con quien tuvo una relación complicada, con denuncias por violencia de género de por medio. Aunque se separaron, la mujer aparecía vinculada a las actividades de su ex, como el asalto por el que Celis está condenado a siete años y medio de prisión. Allí aparecía con un rol activo, pero tras el juicio abreviado no quedó implicada.Fue justamente a Lemos, a quien la Policía Federal le secuestró el cuaderno con las anotaciones que comprometen a varios detenidos, y donde se mencionaría a los funcionarios municipales. De acuerdo al entrecruzamiento de pruebas y a la interpretación de las mismas, realizada por el juez Federal Leandro Ríos; allí se corrobora sus vínculos con la organización que dirigía Celis.Daniel Celis y su hermano Miguel Ángel Celis, son acusados de liderar una banda que fue desarticulada en mayo del 2017, cuando se estaban descargando 317 kilos de marihuana de una avioneta que había aterrizado en un campo de Colonia Avellaneda.Los hermanos Tavi y Titi Celis están procesados como líderes de una banda que se dedicaba a organizar y financiar actividades de comercio de estupefacientes, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde.Ambos fueron detenidos, al igual que otras 20 personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.Varios de ellos estaban vinculados a la Municipalidad de Paraná, por lo cual fueron citados a declarar varios funcionarios de la comuna, como así también el intendente de la capital entrerriana.