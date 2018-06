Juicio a Nahir Galarza: "No se discute la autoría de los disparos", dijo Virué

El letrado expresó que "las dos primeras jornadas del juicio se han desarrollado con absoluta normalidad y en cuanto a lo que se ha venido sosteniendo hasta ahora en el debate nos lo vamos a reservar para el momento del alegato de cierre. No obstante, hubo un acuerdo para incorporar una serie de elementos probatorios lo cual abrevia el desarrollo del debate y ahora se continuará con las declaraciones de los testigos".



Virué precisó que "hubo un acuerdo probatorio para la incorporación de piezas que, al no aparecer discutida la materialidad del hecho ni la autoría, la discusión queda planteada sobre si hubo intención o si el desenlace fatal fue accidental. No está en discusión la autoría material de los disparos".



Este jueves se retoman las audiencias del debate y se espera la declaración de funcionarios policiales a cargo de las pericias criminalísticas que intervinieron durante la Investigación Penal Preparatoria, propuestos por las partes.



Al respecto, Virué refirió que "si bien los informes ya están incorporados obviamente que cuando se presenten ante el Tribunal, los peritos darán todas las explicaciones que las partes requieran. Será en ese momento cuando se visualice el arma, cómo se efectúa un disparo, de qué manera se acciona el seguro, cómo fueron los ángulos y las distancias de los disparos y otro tipo de cuestiones de esta naturaleza. Seguramente que todo esto y el Informe Psicológico realizado a la imputada, tendrá lugar la semana próxima". Según adelantó, "este jueves prestarán declaración mayoritariamente funcionarios policiales relacionados con las pericias criminalísticas, que han sido propuestos por la Fiscalía, las querellas y también por la defensa técnica de la acusada". (Radio Máxima)