Elevan a juicio el caso de la joven que atropelló y mató a su novio

La fiscal que instruye el caso de Julieta Silva, la mujer detenida por atropellar y matar a su novio, el jugador de rugby Genaro Fortunato en la puerta de un local nocturno de la ciudad mendocina de San Rafael, pidió que la causa sea elevada a juicio.Silva, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria, es acusada de "homicidio culposo agravado" y "homicidio simple con dolo eventual".El primero de los delitos merecería una pena de entre 8 y 25 años de prisión, mientras que en el segundo caso la condena va de 3 a 6.La elevación a juicio del caso se produjo luego que la fiscal Andrea Rossi considerara agotada la investigación, según consignaron medios locales.Si no hay nuevos requerimientos de la defensa y la querella, el pedido seguirá su curso y se aguardará a que se fije en una audiencia la fecha y hora del comienzo del debate.La defensa de Silva, que consideró que la muerte del rugbier se produjo en forma accidental, ya había pedido que se tome esa medida al considerar que no había más información relevante para recolectar.Por parte de la querella, se considera que se pudo obtener evidencias de que Silva y Fortunato mantenían una relación sentimental, y que la mujer atropelló al joven en forma intencional.El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 9 de septiembre a la salida de La Mona Bar, un lugar al que Silva y Fortunato, de 25 años, habían concurrido unas horas antes.En esas circunstancias, la mujer atropelló y mató a su novio tras una discusión, por lo que quedó detenida.La joven permaneció internada con custodia policial en el área de Salud Mental del hospital Schestakow hasta que el 12 de septiembre fue trasladada al penal de San Rafael.Silva dijo que esa noche olvidó sus lentes y que no vio a su novio caído en el suelo antes de atropellarlo.Según una pericia oftalmológica Silva padece astigmatismo de -3 en ambos ojos, situación que la obligaba a conducir con lentes.El 31 de octubre, la Primera Cámara del Crimen de San Rafael otorgó la prisión domiciliaria a Silva.