Iba en bicicleta, intentó escapar de ladrones y le dispararon

Pasadas las 20 horas de este martes, tres sujetos le dispararon con un arma de fuego a un hombre que circulaba en bicicleta, frente a la ermita del Padre Pio, y las vías del ferrocarril, zona del Polideportivo de Concordia.



"Cuando aminore la marcha para atravesar las vías, observé a tres muchachones que estaban sentados en un banco. Cando uno de ellos se paró y encaró para el lado en que venía, ahí dije estos me asaltan, entonces acelere la marcha", relató la víctima.



Y acotó: "Los esquivé y ahí uno de ellos dice "tírale, tírale", siento que me empiezan a disparar balazos; la verdad nunca pensé que me iban a disparar con un revólver".



Finalmente, comentó que a pesar de sentir el balazo en la pierna, nunca detuvo su marcha, hasta sentirse a salvo. "Por suerte la bala me entró en la pantorrilla y no me tocó el hueso. Si me hubieran disparo en la espalda, seguramente no estaría contando esto", mencionó a 7Paginas.