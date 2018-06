Caso Pastorizzo: La defensa insiste "en el contexto de una violencia de género"

Policiales Los detalles de las primeras horas del juicio a Nahir por el crimen de su ex

La joven Nahir Galarza (19) enfrentó la primera audiencia del juicio por el crimen de su ex novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido cerca de las 5.30 del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, donde Pastorizzo (20) fue hallado malherido en la calle, con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.Galarza podría ser condenada a prisión perpetua ya que se la acusa de homicidio doblemente calificado por la "relación de pareja" con la víctima y el "uso de arma de fuego".Al finalizar la primera jornada del juicio,dialogó con el abogado Rubén Virué, que representa a Silvia Mantegazza, madre de Fernando. Si bien el letrado dijo que no brindará opinión sobre el desarrollo de la audiencia, ya la misma "es oral y pública y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones"; expresó que "está todo en orden, marchando como está previsto. Y no vamos a hablar hasta que no se produzca toda la prueba".La defensa a cargo del Dr. José Ostolaza, adelantó en el inicio del juicio, que solicitó la figura de homicidio simple por violencia de género."Creemos que el hecho está inmerso en un contexto de violencia de género desde hace muchísimo tiempo y es un tema que va a evaluar oportunamente el tribunal", dijo el abogado. Y agregó que su defendida "es una persona que viene sufriendo hace muchísimo tiempo una presión por el estado mismo de estar sometida a proceso, estar detenida y oportunamente probaremos algunos extremos que ella venía sufriendo".En tal sentido, el abogado remarcó que solicitan al tribunal "que esto se resuelva en el contexto de una violencia de género, no importa si el delito de homicidio es doloso o culposo".Respecto a algunas acotaciones realizadas por Galarza, Ostolaza expresó: "Hay una persona que hace una defensa de tipo formal y otra que hace una defensa material; ella realiza una defensa material y está bien que colabore, hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos de las circunstancias que ocurrieron o de las personas que eventualmente participaron y eso nos sirve para ayudar en la defensa".Finalmente, el abogado de Nahir señaló que la joven "en varias oportunidades se quebró; está preocupada por lo que le toca vivir".Las audiencias continuarán los días 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19 y 21 de junio, aunque no se descarta que dada la cantidad de testigos se añadan más fechas.Durante las al menos nueve jornadas que durará el debate, está previsto que declaren unos 50 testigos propuestos por las querellas y otros 30 por la defensa de la imputada.El tribunal a cargo del debate está conformado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, quienes al momento de dictar sentencia votarán en ese orden.