Varisco: "No formo parte de ninguna banda"

Tras permanecer durante casi tres horas en la sede de los Tribunales Federal de Paraná y prestar declaración indagatoria ante el juez federal Leandro Ríos, el intendente de Paraná, Sergio Varisco sostuvo que está, expresó.En declaraciones a, el jefe comunal señaló que los allanamientos que se desarrollaron este lunes en dependencias municipales responden "a disposiciones judiciales pero no tenemos nada que ocultar". Y fue tajante al enfatizar:Por su parte, el abogado Miguel Cullen indicó aque Varisco respondió ante "dudas que tenía el señor juez y el fiscal. Contestó todo. Dio su opinión y lo que sabía sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo si tenía vínculos o no".Admitió que los sorprendieron los allanamientos realizados esta mañana, pero ratificó que "las puertas del municipio están abiertas para que se investigue"."Este es un acto de defensa. Recién sabemos cuál es la imputación. Ahora aportaremos datos para demostrar que él ni ningún funcionario tienen nada que ver con el narcotráfico", resaltó, al tiempo que no descartó que vuelva a declarar.Por su parte Rubén Pagliotto, el otro letrado que patrocina al jefe comunal, se refirió a la agenda con nombres y números hallados en allanamientos a integrantes de una banda narco. "Son valoraciones que luego haremos porque lo que muestra la agenda no se condice con la realidad.. A veces lo que se ve primero uno cree que es lo que existe, pero a lo mejor uno contextualiza y analiza la hoja de ese cuaderno en un marco de pruebas y empieza a relativizarse".Acotó que "tras todos los actos indagatorios" del resto de los imputados "".", expresó."Quienes creían que le quedaban contadas las horas de libertad se equivocaron. Si hubiese elementos hubiera quedado detenido.", precisó Pagliotto.Los que Daniel "Tavi" Celis declaró en su calidad de arrepentido "tiene que ver con la otra causa (de la avioneta" y no con esta".Sobre entrega de dinero a la pareja de Celis en la Municipalidad, el letrado explicó: "Se le hizo una pregunta muy genérica y el intendente respondió negativamente. Incluso se invita a ver los registros fílmicos y no se la ve ingresando al despacho ni siendo atendida por el intendente". No obstante, señaló que "es normal que gente lo aborde en los lugares donde se encuentra para hacerle diversos pedidos".Sobre los allanamientos de hoy en el municipio, reveló que "se buscaba material relacionado a contratos y órdenes de pago".Acerca de las versiones que hablan de erogaciones de dinero en favor de la pareja de Celis, expresó que el intendente "invitó a que se revise si hay alguna salida de dinero vinculada a una señora Lemos que no sea más allá de su vínculo laboral con la municipalidad".Finalmente, confirmó que se lo imputa "por. El juez le ha dado provisoriamente este sentido a los hechos. La idea de Varisco es aclarar esta situación, porque un intendente no puede administrar la ciudad bajo un estado de sospecha".