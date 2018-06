Los detalles de las primeras horas del juicio a Nahir por el crimen de su ex

Policiales Nahir se abstuvo de declarar en el juicio por el crimen de Pastorizzo

"¡Qué mentirosa!"

En un segundo cuarto intermedio del juicio contra Nahir Galarza, se informó que fueron incorporadas como pruebas a la causa, las dos declaraciones de la imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo.En la primera declaración, Nahir Galarza se autoincrimina y asegura haberlo matado de dos balazos al joven de 20 años. Luego, en una segunda declaración, la acusada cambia el relato y declara que la muerte de su novio se dio en el marco de un accidente, donde el arma se activa sin intención. Ambos relatos fueron incorporados a la causa.Al ser leídos ambos documentos, el gesto de Nahir comenzó a cambiar rotundamente. Por primera vez, la imputada se mostró quebrada emocionalmente delante de Tribunal que preside el Dr. Mauricio Derudi.No se la vio llorar, pero sí en la sala se oyeron claramente sus sollozos. Y la mujer policía que estaba ubicada detrás de ella le acercó un pañuelo para que se secara las lágrimas.Una de las primeras testigos en declarar este lunes, fue Silvia Mantegazza, madre de Facundo, quien, durante su testimonio, su teléfono celular y mostró los mensajes que se había enviado con Nahir.La mujer contó que conoció a la imputada en una madrugada. "Estábamos durmiendo y golpearon la puerta. Habrán sido las 4, en pleno invierno. Abro la puerta y era esta chica, preguntando por Nando. Solita. Entonces le digo '¿Qué necesitas?'. Dice: '¿Está Fernando?'. 'No, no está. '¿Cómo que no está?', me dice y ahí ya me cambió el tono. 'No está Fernando. Salió', y me contestó: '¿Cómo que no va a estar si estuvimos en el boliche y me dijo que venía para acá?'. Se ve que habían discutido en el boliche y Fernando, para sacársela de encima, le dijo 'bueno, yo ya me voy para mi casa'. Y la gurisa se vino para acá. Me dio tanta bronca por cómo me trató. Le cerré la puerta y la dejé. La chica pidió un remis y se fue"."¡Qué mentirosa!", fue el grito de Nahir ante la sorpresa de todos los presentes, mientras Mantegazza hacía su declaración.La madre de la víctima detalló que una vecina le contó que, en más de una oportunidad, escuchó que Nahir "le gritaba y le pegaba a Fernando".Mantegazza agregó que la misma vecina le alcanzó un teléfono inalámbrico que habrían arrojado en el frente de su casa en medio de estos episodios de violencia verbal y física del cual Fernando era víctima, publicóEl juicio comenzó este lunes con la lectura de la imputación y los alegatos de apertura, en los que tanto el fiscal como los abogados de la querella y la defensa trazaron su estrategia.El querellante Sebastián Arrechea, uno de los abogados que representa al padre de Fernando, confirmó a Clarín que la idea es incluir entre los agravantes la "alevosía" porque consideran que el crimen fue "planificado". Además, afirmó que esperan que sea condenada a perpetua.En cambio, los abogados de Nahir aseguran que acercarán al tribunal elementos que dejan en evidencia que la joven no tuvo intención de matar y que la víctima era violenta con ella. "El fiscal no tiene cómo demostrar el dolo, nosotros sí podemos demostrar la culpa", le dijo al diario porteño, Horacio Dargainz, letrado de Galarza."Tenemos 6.000 páginas con detalles del hostigamiento constante que ejercía él sobre ella. Además de videos, audios y testigos", agregó Dargainz, que también pretende probar que no existía una relación de pareja entre víctima y victimario, para evitar que el delito de homicidio resulte "agravado por el vínculo". A su vez, señalaron que aguardan un fallo favorable para Galarza: "Que quede libre o cumpla una pena no mayor a cinco años"."Durante el juicio planeamos hacerle ver a los magistrados que fue un accidente, tenemos especialistas que van a explicar cómo reacciona una persona cuando se escapa un disparo. También contamos con testigos que van a hacer mención a hechos anteriores y a las situaciones de violencia de género a las que Nahir estuvo expuesta", sumó Dargainz, quien sostuvo que "con las pericias va a quedar claro que Nahir lo tenía bloqueado a Fernando en las redes y que él la acosaba".