Varisco declara en la causa que investiga vínculos con el narcotráfico

A las 8.40 de este lunes, el intendente de Paraná, Sergio Varisco ingresó a la sede de los Tribunales Federales de Paraná en calle 25 de Mayo. El jefe comunal entró al edificio 20 minutos antes del momento previsto para que brinde su testimonio ante el juez federal Leandro Ríos, en el marco de la causa en la que se investigan las vinculaciones con la banda ligada al narcotráfico, liderada por Daniel "Tavi" Celis.Abordados por, Varisco se excusó de realizar declaraciones previas a lo que será su testimonio. Poco después de su llegada también arribó el magistrado que lleva adelante la investigación.Ya se encontraba en el lugar la funcionaria de Seguridad, Griselda Bordeira, quien también debe someterse a indagatoria. En tanto, el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, ingresó al edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, cinco minutos antes de las 9 de este lunes, supo Elonce.Uno de los abogados del presidente municipal, Miguel Ángel Cullen ratificó en la víspera que "jurídicamente, no he encontrado elementos que lo comprometan a Sergio Varisco con el negocio del narcotráfico", apuntó.Asimismo, aseveró que el intendente "va a declarar, y se va a someter a las preguntas o dudas que pueda tener el juez o la Fiscalía, porque estamos convencidos de que no tiene nada que ver con el mundo del narcotráfico".Asimismo, el jefe comunal declaró durante el fin de semana: "Nunca en mi vida he consumido y menos comprado para comercializar".