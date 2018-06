Una pelea callejera involucró a dos policías que sufrieron lesiones

Foto: Así quedó el automóvil en el que viajaban los policías Crédito: Tal cual Chajarí

A las 6.30 horas del domingo se produjo una reyerta importante en la vía pública, en la ciudad de Chajarí, en la que estuvieron involucrados dos funcionarios policiales (un oficial y un suboficial) que no estaban de servicio.



La situación se habría iniciado, en horas de la madrugada, en el interior de un conocido boliche bailable de calle Siburu y prosiguió en la intersección de Avda. 9 de Julio y San Martín, frente al comercio "La Panchería" desde donde se solicitó la presencia de un móvil policial ya que, según esta información, los funcionarios policiales, que no estaban en servicio, habían sido agredidos por una persona provocándole heridas de diversa consideración.



El oficial principal, con domicilio legal en Federación y hasta hace algunos meses en un cargo importante de una Comisaría del Departamento Federación, sufrió edema y excoriaciones en mejillas y mentón, y debió ser trasladado horas más tarde a Concordia con posible fractura en la zona facial, mientras que el suboficial sufrió excoriaciones varias.



Ante el hecho se solicitó la presencia también de la empresa de emergencias médicas, quien demoró algunos minutos por un desperfecto mecánico en uno de sus unidades, por lo que fueron trasladados por un móvil policial al Hospital Santa Rosa.



El agresor no logró ser identificado y se desconoce si se iniciaron acciones judiciales para tal fin, aunque algunas fuentes le confiaron al sitio Tal Cual que "el hombre era boxeador o sabía artes marciales" por la manera que desarrolló la pelea.



En la foto publicada por este diario digital se muestra como quedó el automóvil en que se transportaban los funcionarios policiales y los daños recibidos en el propio automóvil.