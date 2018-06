Un joven está grave luego de ser salvajemente golpeado en una pelea callejera

Un joven de 25 años permanece hospitalizado en grave estado en el hospital Masvernat de Concordia, luego de recibir una feroz golpiza durante una pelea callejera registrada este fin de semana en la zona del ex emplazamiento de la localidad de Federación.



Según informaron desde el nosocomio, el muchacho registró un politraumatismo encéfalo craneal y se encuentra en terapia intensiva en estado reservado. Por la gravedad de su cuadro, había sido derivado desde el hospital San José de Federación, al Masvernat de Concordia.



En tanto, por el hecho registrado este viernes sobre calle Las Heras y Bartolomé Mitre, en el ex Emplazamiento de Federación, fueron identificados cuatro menores de edad de entre 15 y 17 años, a los que se les inició una causa de oficio por el supuesto delito de lesiones graves.



El incidente se habría iniciado por una discusión protagonizada entre ellos, aunque hasta el momento no se informaron mayores precisiones al respecto.