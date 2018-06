Imputaron al marido de la enfermera asesinada en Buenos Aires

El marido de la enfermera Marcela Coronel, que fue hallada muerta en su casa de la localidad bonaerense de Longchamps, quedó imputado por el crimen, aunque hasta el momento no había sido detenido, ni indagado.



Según trascendió, la imputación no derivó hasta el momento en una declaración indagatoria, porque aún la justicia no tiene pruebas suficientes en su contra, pero sí es el principal (y único) sospechoso.



Por lo pronto, Gabriel Guevara, quien quedó imputado, será sometido a una extracción de sangre para cotejarla con la escena del crimen, con los elementos encontrados y también con el ADN que se halló debajo de las uñas de la víctima.



Guevara tiene una coartada, ya que él dijo que en el momento en que habría ocurrido el crimen se encontraba trabajando y además no presenta heridas ni signos en su cuerpo de haber sido lastimado durante una posible defensa.



Sin embargo, a la fiscal Marcela Juan le llama poderosamente la atención la ropa encontrada que sería de Guevara, ya que en la vivienda había dentro de un balde un short con manchas de sangre que el marido de Marcela reconoció como propio.



También había unas zapatillas de su talla mientras que a 100 metros de la casa , los investigadores encontraron una bolsa con un jeans y una remera del mismo talle que usa Guevara con muchas manchas de sangre y creen que es la ropa que habría usado él o los homicidas para asesinar a la enfermera, por lo cual todas las prendas serán peritadas.



La fiscal descartó que se haya tratado de un robo ya que ni las puertas ni los portones de la vivienda fueron forzados y es por eso que se prevé que la víctima le abrió a alguien que conocía o que ingresaron a la casa con una llave propia.



Desde un primer momento, el marido de la víctima intentó instalar una versión sobre un posible ajuste de cuentas en su contra por una amenaza narco.



Aseguró que en el lugar donde trabajaba, un centro de atención para hombres en situación de calle, se vendía droga en el baño y como él había "desbaratado" a la banda, lo habían amenazado de muerte.



Sin embargo, esa versión fue desmentida por sus compañeros de seguridad del lugar y por el mismo director de la institución, Horacio Ávila, quien tildó de "disparate" a los dichos por Guevara.



"No va a volver a trabajar acá. No queremos que un potencial femicida esté trabajando en el Monteagudo", dijo Ávila en declaraciones al canal de cable C5N.



Las compañeras y amigas de Marcela del Hospital Italiano donde trabajaba como enfermera desde hacía más de dos años también desconfían de Guevara.



Ellas lo conocieron ya que el hombre había trabajado como seguridad del hospital y señalaron que tenía una relación muy posesiva con Marcela y que la intentó aislar de su entorno.



Sonia, amiga y compañera desde que eran estudiantes de la carrera de enfermería, contó que desde que comenzó su relación con Guevara, poco a poco se fue alejando de ella.



"Marce era una persona divina, pero él no quería que pasara mucho tiempo con su familia y amigas", dijo y contó que la mamá de Marcela había ido sólo dos veces a la casa en la que vivía desde hacía casi un año.



Por la demora en la autopsia en el cuerpo de la mujer, la información a la que llegaron los forenses no es del todo concluyente.



Los peritos estimaron que la hora en la que la habrían asesinado fue entre las 5:00 y las 9:00.



Sin embargo explicaron que ese estimativo podría variar ya que al estar el cuerpo envuelto en una frazada eso podría conservar el calor.



Es por eso que en los próximos días los investigadores realizarán una nueva pericia para tener un acercamiento mayor a la hora exacta en la que la mataron.



Se trata de la obtención del humor vítreo de los ojos, una masa gelatinosa que existe en el globo del ojo entre el cristalino y la retina.



La hora del crimen es un dato fundamental que puede complicar aún más a Guevara o beneficiarlo ya que está comprobado que el hombre llegó a su lugar de trabajo a las 7:00 de la mañana.



Según la autopsia, Marcela fue atacada con el hacha que había en la vivienda y luego asfixiada con un doble mecanismo: con un lazo y de forma manual.



Para la fiscal y los investigadores, es casi imposible que el crimen, el traslado del cuero al galpón y la limpieza del lugar haya estado en manos de una sola persona, por lo que sospechan que en el crimen participaron al menos dos.