Sanción con arresto a mujer policía por atender a su bebé: Aclaran la situación

Medios de Concordia dieron cuenta que en la Jefatura Departamental de Policía,"La suboficial en cuestión habría dado a luz hace aproximadamente dos meses y, siguiendo la línea de mando,", indicaron medios de esa ciudad.Según lo publicado, ". En dichos documentos, constataba la necesidad de atención urgente del bebé", publicó este viernes, un matutino de la ciudad e Concordia.Sin embargo, desde la Jefatura Departamental de Concordia, emitieron un comunicado para aclarar las actuaciones en el caso. Al respecto de una sanción disciplinaria impuesta a una funcionaria, quien habría sido sancionada por solicitar permiso para la atención de su hijo, el escrito emitido por autoridades policiales señala que ", no resuelta hasta el momento, y bajo análisis de las pruebas existentes por parte de la superioridad", concluye el escrito.Para explayarse sobre los detalles de la confusa situación, José Querencio, Subjefe de la Departamental de Policía Concordia, dialogó condel cuidado familiar, pero ya habían transcurrido once horas", dijo el comisario."Aunque no hay nada reglamentado en la Ley interna de la Policía, se acostumbra permitir a las policías que se retiren dos horas para cumplir esta tarea.Al respecto, el subjefe Querencio remarcó que "se mezclaron ciertas circunstancias: la situación de maternidad con la sanción que se le impuso" a la uniformada., por lo que se lo deriva a los abogados de la Departamental Concordia", dijo Querencio a Elonce.Al mismo tiempo, el funcionario policial explicó que se encontró", remarcó el Subjefe Departamental de Concordia.Además, reiteró que "la uniformada no se presentó a las 8, como debía hacerlo y posteriormente, a las 19, presenta el certificado de cuidado familiar por el tema del hijo chiquito.El Artículo 179 de la "Ley de Contrato de Trabajo", establece que "Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más prolongado".