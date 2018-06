El lunes comienza el juicio contra Nahir Galarza por el crimen de Pastorizzo

Es el juicio más esperado por la opinión pública, por todo lo que dejó en Gualeguaychú y se mediatizó al resto del país. Es que el crimen tuvo todos los componentes dignos de una novela policial, con un joven de solo 20 años muerto a traición, por la espalda, y con su novia como responsable del hecho, que a pesar de tratar de despegarse en sus declaraciones, cada vez que declaró ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa, su figura quedó cada vez más comprometida.



El lunes será la primera de las nueve audiencias y se estima que todas demandarán varias horas. A tal punto que en la primera audiencia tal vez no se escuche a ninguna de las personas que están llamadas a declarar como testigos, debido a que en principio se escucharán los alegatos de apertura del Ministerio Público Fiscal, de los dos querellantes, Rubén Virué por el lado de la madre y Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo por el lado del padre, y del defensor José Ostolaza.



Además es muy posible que en la primera audiencia declare la imputada, que posiblemente tratará de agregarle seriedad a la segunda declaración durante la etapa investigativa, cuando trató de convencer de una muerte accidental. Ostolaza podría pedir que no se tenga en cuenta la primera declaración de Galarza, la que su defendida realizó el mismo día del crimen, cuando se responsabilizó del hecho. Esta es una batalla que hasta el momento la defensa no ha podido ganar.



En esta primera audiencia, además de los extensos alegatos, las partes presentarán al Tribunal de Juicios y Apelaciones, que estará presidido por Mauricio Derudi, la prueba documental que se recopiló en la etapa investigativa, para luego poder proceder con el llamado de testigos y especialistas.



Por otra parte, desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), y a pedido de los miembros del Tribunal, se ha informado a los distintos medios de comunicación que para este juicio en particular habrá ciertas reglas a las cuales deberán acogerse. Y que además habrá un límite de público de 40 personas.



Las audiencias en principio son nueve: 4, 5, 7, 11,12, 14, 18, 19 y 21 de junio, pero es posible que por la cantidad de personas que han sido convocadas a declarar, se puedan agregar nuevas fechas. Hasta el momento, la Fiscalía y las querellas han citado a 50 personas y la defensa convocó a otras 30 personas, pero estos números podrían ser reducidos a medida que avance el juicio y exista un acuerdo probatorio entre las partes. (Fuente: El Día)