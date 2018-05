Encadenada por su pareja: "Las principales cadenas eran psicológicas"

"La primera entrevista (con la víctima) fue bastante extensa. Aunque un hecho de tanta gravedad, no fue recomendable seguir preguntando. Ahora, con el paso de los días, la he convocado nuevamente para que nos de mayores precisiones sobre determinadas circunstancias, que nos brinde mayores detalles de los elementos hallados, para avanzar con la investigación", aseveró el fiscal Pablo Soft.Asimismo, mencionó que brindaron testimonio esta semana más familiares. También declararon las personas que le brindaron auxilio en un primer momento. "Toda esta evidencia viene a corroborar lo que ha denunciado esta señora", aseveró., detalló."Surge del legajo, del sistema informático, que hay intervenciones previas del Juzgado de Familia, motivadas en denuncias de la propia víctima y de su hermana. La familia no era ajena a una cierta situación de violencia que existía, no así de la magnitud que tenía", dejó en claro el fiscal.De la misma manera, afirmó:, manifestó."La Fiscalía entiende que él es plenamente capaz de culpabilidad, es decir que no tiene ningún problema cognitivo que le impide darse cuenta que estaba cometiendo un ilícito", apuntó Soft.Juan Carlos Álvarez continúa con prisión preventiva en la Unidad Penal I de Paraná, por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. La medida se cumple mientras sigue la investigación en la cual la víctima sufrió todo tipo de apremios y violencia.