Huyó al monte porque era violada por su padrastro y los hermanos de éste

Foto: Detenidos por violar a menor en Santiago del Estero Crédito: El Liberal

El calvario que vivía una menor de edad, llegó a su fin tras la intervención de la Policía y la Justicia, donde reveló el padecimiento que vivía en el propio seno de su hogar, situado en un paraje rural del sudeste de la provincia de Santiago del Estero.



La menor, agobiada, se retiró una tarde de su hogar, si dar demasiadas explicaciones. A la madre le llamó la atención pues no era de ausentarse de su domicilio. Al pasar las horas, y al ver que la adolescente no regresaba, concurrió a la sede policial donde puso en conocimiento de la situación.



De inmediato, policías y vecinos comenzaron a rastrillar la zona, obteniendo resultados positivos al día siguiente pasado el mediodía, cuando se pudo dar con su paradero. La menor se había escondido en una zona de espeso monte, y contó que había pasado la noche en el lugar.



Los efectivos indagaron sobre por qué había tomado esa determinación. La menor en un momento respondió con evasivas, pero al cabo de unas horas contó la pesadilla a la que era sometida por integrantes de la familia. De inmediato se dio participación a la Fiscalía de Añatuya, la que dispuso que fuese examinada por médicos y mantuviese entrevistas con psicólogas de los Tribunales.



De allí surgió que desde hacía mucho tiempo era sometida sexualmente por el concubino de su madre. Los avances investigativos, determinaron que el acusado no sería el único abusador y, de hecho, una orden de aprehensión dispuesta por la fiscalía de Añatuya, culminó con al menos dos aprehendidos.



La víctima está siendo acompañada por el cuerpo de profesionales de la Justicia, al igual que por su madre y hermanos. En las próximas horas, los apresados se verán cara a cara con la fiscal que instruye el hecho, y podrán dar su versión. En tanto, desde la fiscalía recabaron pruebas suficientes para pedir la conversión a detención de los individuos involucrados.