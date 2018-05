Robo en una carnicería: ladrones vaciaron las heladeras

Foto 1/2 Foto 2/2

Durante la última madrugada de lluvia, se produjo un robo en una carnicería ubicada en zona sur de la ciudad de Gualeguaychú, frente a la plaza Habib Hadad. La encargada de la carnicería expresó que los daños sufridos por el robo, están estimados en más de 10.000 pesos de carne.



La propietaria relató que "rompieron un vidrio de la puerta de la carnicería y me han llevado la carne, y un televisor. Me han arruinado, porque ahora yo no tengo el dinero para reponer la media res que ayer mismo compre. El negocio normalmente está a cargo de mi esposo, pero él ahora padece un ACV por lo que yo estoy a cargo de la carnicería".



Además de esta situación, la víctima, visiblemente afectada precisó que "mientras uno con mucho esfuerzo trata de salir adelante, lo peor de todo es que hacen esto para comprar droga y si los llegan a detener, al otro día están de vuelta en la calle".



El comercio está ubicado a menos de una cuadra de la Comisaría 8ª y, según dijo la damnificada a Radio Máxima, "nadie vio ni escuchó nada".