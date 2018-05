Fatal accidente en Gualeguaychú: motociclistas iban sin casco y sin patente

Martín Gil, el Fiscal que sustancia la investigación del grave siniestro ocurrido en el Acceso Sur de la ciudad de Gualeguaychú , y que ocasionara dos víctimas fatales, informó que el hecho se habría producido en medio de una "picada" entre motos y confirmó que ambos rodados no tenían chapa patente, y que los jóvenes motociclistas no llevaban el casco reglamentario.Gil precisó que "si bien aún no tengo los resultados de la pericia accidentológica, en principio se determinaría que se habría producido un impacto frontal entre las dos motos y estamos abocados a localizar testigos presenciales del hecho. Sabemos que había varios jóvenes presentes en el lugar y sabemos también que luego de producido el impacto, amigos o conocidos de los accidentados, retiraron una de las motos del lugar, la cual fue encontrada a una larga distancia de donde se produjo el siniestro".También Gil indicó que "con respecto a las cámaras que están ubicadas en la zona, no se pudo obtener ninguna imagen que revele como ocurrió todo, aunque si se observa la circulación de varios motociclistas, lo que hace presumir que había alguna actividad relacionada a lo que se conoce como 'picada'. Hay una declaración de un camionero que, supuestamente habría visto un accionar del tipo picada entre varias motos".Respecto a la situación de las dos motos involucradas en el trágico siniestro, el Fiscal Gil reveló que "ninguna de las motos tenía la chapa patente colocada y estamos esperando que el perito mecánico confirme o no si estaban preparadas. Además, las dos víctimas circulaban sin casco". (Radio Máxima)