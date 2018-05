Recuperan elementos robados a comercio tras allanamientos en Chajarí y Concordia

En el marco de la investigación para esclarecer el robo al local comercial "Ingienieria Colombo S.A." de Chajarí, registrado el pasado sábado 19, personal policial realizó allanamientos en esa localidad y en Concordia, este domingo, donde se logró recuperar dinero y herramientas.-Allanamiento y requisa domiciliaria del domicilio ubicado en calle 28 de Mayo al 2600, habitada por un sujeto, donde se secuestraron una amoladora de mano, discos de corte, guantes de trabajo, planos de viviendas y planos a mano alzada en trozos de papeles, documentación de automóviles, títulos de propiedades inmuebles, ninguno de ellos a nombre del allanado, fotocopias de cheques y un revólver calibre 38, con 5 cartuchos calibre 38.-Allanamiento a un domicilio ubicado en calle Alem al 2400 donde se procedió al secuestro de dos amoladoras, discos de corte, una tijera de corte y un teléfono celular.-Allanamiento y requisa domiciliaria para una vivienda ubicada en calle San Luis Nº 1800, habitada por un ciudadano mayor edad, donde se procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares de diversas marcas, todos en funcionamiento, dos chips de teléfonos celulares, una amoladora tipo angular, con un disco de corte de metal colocado, un par de guantes de trabajo de algodón.Allí también se desglosaron actuaciones por el secuestro de 140 cartones de cigarrillos de procedencia ilegal, marca GLOSTER, de fabricación paraguaya, sin estampilla aduanera, discriminados en tres cajas de cartón, dos de ellas contenían 50 catones y uno con 40 cartones. (1400 paquetes). Por este hecho, se inició causa por contrabando.-Allanamiento en calle Pirovano al 670, donde se encontraba un hombre de 45 años de edad, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, documentación de una moto y un auto que no son propiedad del dueño de casa y un cheque de pago diferido por la suma de $36.700.-Allanamiento en una vivienda ubicada en la Autovía José Gervasio Artigas al Km 260, ocupada por un sujeto, donde se procedió al secuestro de una amoladora color naranja con disco de desbaste, dos discos de corte y una tijera de cortar hierro.-Allanamiento en un inmueble ubicado en calle Laprida al 360, donde el procedimiento arrojó resultado negativo.Según informaron fuentes policiales, las actuaciones fueron elevadas a la UFI interviniente de la ciudad de Chajarí, y no se descartan posibles detenciones en relación a la causa.En relación a los sospechosos, el jefe de la Policía Departamental Federación, el comisario mayor Adalberto Roldán, confirmó que los sospechosos son oriundos de Concordia pero afincados en Chajarí."Viven como un ciudadano más y están mimetizados con la población que trabaja, y se dedican a este tipo de ilícito", indicó el comisario.Se recordará que una de las primeras hipótesis de los investigadores, apuntaba a algunos trabajos que se hicieron en el techo del comercio de Avda. Belgrano al 2100, por parte de particulares."Esta es una zona potencial muy rica, tiene la industria del turismo muy desarrollada, la ciudad de Chajarí es un polo económico, y la gente es muy abierta a todo el que llega. Los delincuentes se mimetizan con los que trabajan, mientras se dedican a otra cosa; son los riesgos del progreso", expresó al respecto.Finalmente, indicó: "Tenemos que estar atentos, no solo nosotros como policías, si no toda la gente, a la seguridad la hacemos entre todos".