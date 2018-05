Los abogados de Varisco argumentaron por qué recusaron al juez Ríos

Los abogados del intendente Sergio Varisco, los doctores Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, ampliaron los argumentos por los que recusaron al juez Leandro Ríos en la causa por narcotráfico.Lo hicieron este lunes ante los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones, Mateo José Busaniche, Cintia Graciela Gómez y Beatriz Estela Aranguren, y a partir de ahora corre un plazo de 48 años para saber si Ríos continúa o no al frente de la causa."Hicimos el planteo recusatorio que hace unos días formulamos por escrito y tuvimos la oportunidad de ampliar y expandir los argumentos. El fiscal dijo lo suyo para rebatir nuestra tesis y a partir de ahora, habrá que esperar las 48 horas para saber en qué sentido resuelve la Cámara, si aparta al juez Ríos, o si continua como hasta este momento", explicó Pagliotto aEs que los abogados del intendente argumentan que el magistrado fue uno de los letrados que participó del juicio que se le hizo a Varisco, en el 2003, cuando en un accidente automovilístico, falleció la entonces concejal Mercedes Lescano de Gemignani. Varisco era quien conducía el vehículo."La ley dice que se debe inhibir de participar aquel que hubiese asesorado profesionalmente a una de las partes, y el juez Ríos, cuando ejerció la profesión, querelló en contra de Varisco", argumentó Cullen."Pedimos que se cumpla la ley, la cual dice que el juez deberá inhibirse. Es una imposición. Lo que planteamos fue que esto no ocurrió y nos vimos en la obligación de recusar en base a que el juez Ríos, antes que lo recusemos, ya se estaba defendiendo", agregó.Los abogados manifestaron su "sorpresa" porque según argumentaron, "la Fiscalía, con muy buenos argumentos, hizo una interpretación contra ley"."Coincidimos en que el juez Ríos puede ser una persona totalmente diferente a aquella que en aquel momento participó contra Varisco, y pueden haber pasado 100 años pero no se puede hacer decir a la ley, lo que no dice. Si los jueces no cumplen la ley, qué nos queda para los ciudadanos", se preguntó Cullen.A lo que Pagliotto, agregó: "Para Varisco también pasó el tiempo, y lo encuentra al querellante como su juez, y él, en su calidad de imputado, pero la ley lo obliga a inhibirse".Finalmente, los abogados del intendente subrayaron que "sea Ríos o cualquier otro juez subrogante, Varisco va a declarar y va a responder sin ningún tipo de limitación todas las preguntas que le hagan las partes".Se recordará que el juez federal Leandro Ríos, imputó al intendente de Paraná, Sergio Varisco , a la subsecretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Griselda Bordeira, y al concejal de Cambiemos, Pablo Hernández. Al mismo tiempo, también quedaron imputados Daniel "Tavi" Celis, actualmente en prisión por una causa de tráfico de narcóticos, y varias personas señaladas como pertenecientes a su entorno que serían parte de la organización narco.