Trasladarían a los presos que protagonizaron una reyerta en la cárcel de Paraná

Policiales Hubo una gresca entre internos y quemaron un colchón en la UP1 de Paraná

Se registró una pelea ente dos internos en uno de los pabellones de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, alrededor de las 22 de este domingo. Se trató de dos personas de 27 y 30 años, los que fueron trasladados al hospital San Martín, "solo por cuestiones de actuaciones de rigor"., el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez.Cuando se le consultó a Sánchez a qué se debió la quema de colchones, éste acotó: "Fue una reacción que tuvieron los compañeros del pabellón, los que no estaban de acuerdo con que estos internos fueran retirados".Se desconoce el motivo de la reyerta entre los dos reos que iniciaron el conflicto. "Se trataría de cuestiones de vieja data", comentó el titular del Servicio Penitenciario aEn la oportunidad, el funcionario adelantó que se evaluará un posible traslado de los reos que protagonizaron el incidente. "Están aislados a los efectos de no fomentar que se agrave la situación, y seguramente serán trasladados a otras unidades penales luego de evaluar las pruebas para establecer cómo surgió el incidente", indicó Sánchez.Finalmente, trató de llevar tranquilidad a los vecinos de la cárcel de Paraná, y según confirmó: "No se produjo ninguna fuga"."La presencia policial en el lugar, fue para la prevención del incidente", explicó en relación al despliegue que se registró anoche en las inmediaciones y que generó preocupación entre los vecinos.En la Unidad Penal de Paraná hay 670 internos distribuidos en 26 pabellones y según Sánchez, se construye otro pabellón para 50 internos más.