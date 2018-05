Violador serial sometió a seis mujeres y recibiría 15 años de cárcel

Foto: Leandro Raúl Castañares Crédito: La Voz de Córdoba

Se llama Leandro Raúl Castañares, tiene 32 años y permanece detenido en la Cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, desde 2016. Está preso acusado de haber abusado sexualmente de seis mujeres, aquel año, en las ciudades de Córdoba y de La Calera.



Según la causa judicial, a la mayoría de las jóvenes la habría contactado mediante la red social Facebook con falsas ofertas laborales. Así presuntamente lograba concertar una cita con ellas, momento en el que las sometía sexualmente. Una víctima pudo escapar de la trampa, aunque fue manoseada.



De no mediar ninguna sorpresa de último momento, Castañares será juzgado mañana por la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba. Y el martes mismo podría volver a la cárcel con una condena sobre su espalda.



Fuentes judiciales confiaron al diario La Voz que el sospechoso aceptaría los cargos en su contra, reconocería haber sido el violador serial de La Calera y podría recibir una condena de 15 años de prisión efectiva por abusos sexuales reiterados, entre otros delitos.



El acuerdo para la realización de un juicio abreviado es prácticamente un hecho entre la fiscalía de cámara y la defensa del acusado, con conocimiento del tribunal. Por tratarse de un caso de índole privada, será a puertas cerradas.



Castañares se encuentra acusado de seis abusos sexuales (cinco con acceso carnal) que se cometieron entre julio y diciembre de 2016 en domicilios de la capital cordobesa y en La Calera. Según la causa, el sospechoso ofrecía un supuesto puesto de trabajo y, durante una entrevista, abusaba de las mujeres.



Exámenes de ADN y reconocimientos en rueda de personas, por parte de las víctimas, son las pruebas que lo comprometieron.



Al ser indagado por la fiscal Ingrid Vago, el joven negó ser el depravado por el que se lo acusaba y se abstuvo de declarar.



Pero, trascendió de fuentes oficiales que en las próximas horas podría llegar a un acuerdo de condena, en un juicio abreviado, luego de hacerse responsable de los ataques.



Fuentes de la fiscalía no confirmaron ni desmintieron este acuerdo. Sin embargo, voceros judiciales indicaron que el juicio "arranca y termina ese día con la modalidad de proceso abreviado".



"Las pruebas en contra de Castañares son contundentes. Es el violador serial de La Calera", indicó el abogado Benjamín Sonzini Astudillo, quien actúa como querellante particular en representación de una de las víctimas.



"La chica que represento está saliendo adelante. Como en este caso no hubo un acceso carnal, no puedo pedir una condena superior a ocho años de cárcel", expresó el letrado.



Además de la causa de los ataques sexuales en serie, en el marco de la investigación hay tres policías investigados por supuesta complicidad con el agresor. Están acusados de no haber ayudado como corresponde a una víctima del violador y habrían influido en ella para que no hiciera la denuncia.