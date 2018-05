El juez debe definir si procesa o no por abuso sexual al jugador Jonathan Fabbro

En ese sentido, también habrá que esperar a ver si Quian Zavalía, en caso de dictarle el procesamiento lo hace con o sin prisión preventiva.



El jugador permanece detenido desde el 10 de mayo pasado, fecha en la que fue extraditado desde México por este hecho y luego de ser indagado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 32 de la Ciudad.



El ex River y Boca, nacionalizado paraguayo, fue detenido en el país azteca en diciembre del año pasado mientras jugaba para los Lobos BUAP y actualmente está detenido en la Unidad Penal número 1 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal (SPF).



"Se planteó su inocencia, declaró, dio las explicaciones que tenía que dar y además se plantearon las inconsistencias que tiene la causa. También se cuestionaron todos los pormenores de las pruebas de la causa", explicó ante la prensa el abogado de Frabbro, Francisco Oneto.



El letrado contó además que la prueba que más perjudica a su cliente es la Cámara Gesell, en donde la menor dijo que hubo acceso carnal, aunque luego fue contrarrestada por la pericia médica que se le realizó a la menor que denunció el hecho y que dio negativa.



"La psicóloga dijo que el relato en Cámara Gesell es verosímil, pero la pericia médica dice que no hubo acceso carnal", relató el el letrado.



Sin embargo, a partir de estos dichos que replicó la hermana del futbolista y su pareja la modelo Larissa Riquelme, la Justicia puso un bozal legal para que no sigan hablando de la chica -que también es ahijada del imputado-, ya que es "volver a revictimizarla" con las "descalificaciones".

El abogado de la familia de la pequeña, Gastón Marano, afirmó que "es una de las causas con mayor caudal de prueba" que le tocó intervenir y afirmó que el abuso sexual "es claro, existió".



"La Cámara Gesell fue contundente y habla de verosimilitud. Además fue vista por tres psicólogos y tres psiquiatras, peritos de parte, y en todos los casos afirmaron que sufrió victimización sexual, no fabula ni tampoco fue inducida a mentir", precisó Marano en declaraciones al programa "Nosotros a la Mañana", que se emite por El Trece.



Asimismo, señaló que los presuntos casos de abuso sexual "ocurrieron entre los 6 y los 10 años de la nena" y agregó que los chats "son reales y están comprobados por la División Cybercrimen de la Policía de la Ciudad".



Fuentes judiciales revelaron que luego de la Cámara Gesell, el juez Quian Zavalía ordenó Un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense que ratificó que la presunta víctima "realiza un relato coherente, no fabula ni fue inducida a mentir".



Durante este estudio, cada parte envió a su perito y por el lado de la defensa de Fabbro estuvo Mariano Castex, mientras que de parte de la querella estuvo Alejandro Basile.



Respecto al chat que habrían entablado el jugador y su sobrina, la hermana del futbolista y otros familiares dejaron entrever que era "falso", pero de acuerdo a lo que señaló el abogado Marano "es real".



La pequeña hizo una captura a esa conversación y se la envió a una compañera, pero luego borró ambos chats -el que realizó con su tío y el de su amiga-, pero no se dio cuenta que quedaba en la galería de imágenes y fue de ahí de donde lo sacaron y luego se viralizó a distintos medios periodísticos.



Este lunes el magistrado debería tomar una determinación -hubo casos en los que se amplió el plazo, pero fueron muy escasos- con Fabbro, quien puede ser procesado con o sin prisión preventiva hasta el juicio o le dicta el sobreseimiento o la falta de mérito en la causa.



