Jubilado condenado a cinco años de cárcel por llevar 246 kilos de marihuana

Un jubilado de 67 años aceptó su responsabilidad en el transporte de más de 200 kilos de marihuana que le secuestraron en la ruta nacional 14 a la altura de la ciudad de Gualeguaychú, a fines de enero de 2017.



El hombre, oriundo de Paso de los Libres, se hizo cargo, pero dejó en claro que "agarró la changa porque estaba desesperado económicamente".



La pena que recibió el procesado fue de cinco años de prisión efectiva. En su declaración defensiva RL contó que la camioneta en la que transportaba la droga no era de su propiedad y que no conoce a Ángel Soto, que figuraba como dueño del vehículo. Explicó que Paso de los Libres, zona caliente de narcotráfico por ser de frontera, "andan (personas) en la calle buscando gente para hacer estas cosas". Dijo que no sabe cómo llegaron hasta él, pero conjeturó que seguramente sabían que había sido chofer y le propusieron una "changa", que era hacer un viaje a Buenos Aires con una camioneta cargada. El imputado sostuvo que él no sabía qué llevaba, pero que sospechaba que era droga porque le iban a pagar 70.000 pesos. Dijo que aceptó e hizo el viaje porque estaba desesperado por su situación económica. Explicó que su señora está enferma (padece Alzheimer) y que, además, tiene una enfermedad en la vista por la que necesita de una operación que es muy cara y que el monto que le iban a pagar lo tentó.



El condenado aseguró estar arrepentido. Expresó que desconoce quién le encargó el viaje y afirmó que no sabe quién era la persona que lo acompañaba y que alcanzó a escapar. Solo mencionó que era un hombre de unos 30 años que se subió a la camioneta en Corrientes capital. La caída RL abandonó su precaria casa la noche de 30 de enero de 2017 para emprender un viaje que lo mantiene hasta el día de hoy alejado de su mujer y sus hijas, una de ellas discapacitada. Al otro día a eso de las 5, agentes de Gendarmería Nacional apostados en el puesto de control situado en el kilómetro 73 de la ruta nacional Nº 14, observaron que un vehículo que circulaba en sentido norte-sur intentó evadir el puesto descendiendo por el acceso que conecta la ruta provincial Nº 20 con la nacional Nº 14, lo que motivó a los agentes a hacer señas de luces. Aún en movimiento, se observó que un hombre que se encontraba como acompañante descendió del vehículo y se dio a la fuga por un descampado, siendo infructuosas las tareas de rastrillaje para dar con el paradero del mismo.



Una vez interceptado el vehículo, el cabo primero Héctor Daniel Rodas procedió a identificar al conductor del mismo, quien resultó ser RL, oriundo de la ciudad de Paso de los Libres. El automóvil que conducía era un Volkswagen, modelo Saveiro, propiedad de Ángel Soto.



El olor a marihuana que provenía de la parte de atrás, más precisamente de la caja-cúpula, determinó la requisa de la misma hallando bolsas de plastillera con paquetes rectangulares de distintos tamaños envueltos con cinta adhesiva color ocre y asimismo recubiertos por bolsas de nailon negro, presumiendo los agentes que se trataba de estupefacientes.



Siendo las 9.15 se trasladó el automóvil al Escuadrón 56 Gualeguaychú, donde se produjeron las pruebas sobre el material hallado, tratándose de ocho bolsas que contenían un total de 274 paquetes, los que sometidos a la prueba orientativa de campo, esta arrojó resultado positivo para marihuana. La pericia química practicada en sede judicial confirmó la calidad estupefaciente (marihuana) de la sustancia, con un peso total neto de 246,86 kilogramos y aptitud para extraer casi 4 millones y medio de dosis umbrales.



