Es hijo de policías el detenido por apuñalar a su pareja y matar a dos oficiales

Policiales Un hombre apuñaló a su esposa embarazada y mató a dos policías en la huida

Dolor por la muerte de los dos policías

fue detenido esta tarde luego de, que estaba embarazada de gemelos, yde la Policía Vial de Mendoza.El acusado nació en Buenos Aires en diciembre de 1989, pero tenía su domicilio en Las Pareras 251, Maipú, Mendoza.Según su prontuario, el 1 de enero de 2003 se le abrió una causa por. Y a fines de noviembre de 2005sin acceso carnal.A su vez, tenía otras dos causas de 2008 y 2014, pero la prensa local aclaró que no tenía ningún expediente abierto., pese a que una de las heridas fue una profunda puñalada en el abdomen. Ya había tenido un embarazo, aunque no está claro si el padre es del agresor.En su huída, Petean Pocoví arrolló a los policías, y elEl agresor fue detenido luego de que su camioneta, en medio de un operativo cerrojo, volcara y diera varios tumbos.Fue trasladado a un hospital donde le curaron las heridas y desde ahí lo derivaron a la comisaría 11. La causa está siendo investigada por el fiscal Carlos Torres."Emotivamente estoy despidiendo a dos servidores públicos que entregan la vida por la sociedad, es cierto que los policías juramos morir por nuestros vecinos, pero es muy triste que en este suceso hayamos perdido a dos policías jóvenes,", agregó el jefe de la policía mendocina.Por su parte, el ministro de Seguridad mendocino, Gianni Venier, contó quePor último, Munives afirmó: "Tomo fortaleza en seguir luchando firmemente contra el delito y voy a honrar la vida de estos camaradas de la mejor manera"."La verdad que como argentino, como mendocino, como jefe de policía y como camarada, hoy día estoy despidiendo a dos héroes que entregan su vida para que no ocurriera algo más grave", concluyó el jefe policial.