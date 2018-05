Acusado de quemar viva a una mujer se escapó por un ventiluz de Tribunales

Este jueves por la mañana se escapó cuando iba a declarar en la sede judicial de Santa Fe. Está imputado por quemar una vivienda en la que se encontraba una mujer junto a sus tres hijos. Carla Rivas, la víctima, no logró salvarse del incendio. Los adolescentes fueron rescatados por los vecinos.Se llama Juan Eduardo Bovino, tiene 21 años y está acusado de quemar una casa de barrio Chalet, dentro de la cual estaban una madre -que falleció- y sus tres hijos que resultaron con quemaduras pero sobrevivieron. Fue imputado ayer por el homicidio, hoy iba a ser sometido a una rueda de reconocimientos, pero se escapó.Alto, pero muy delgado y con una agilidad propia de un acróbata, Bovino aprovechó un descuido de la guardia policial para romper la tapa del sistema de ventilación de la sala de presos, se colgó de la pared y se deslizó por un estrecho conducto que lo colocó en un patio interno (patio sur-oeste), a través del cual buscó la salida y escapó.Un joven detenido e imputado por un homicidio se escapó este jueves a la mañana desde una oficina de Tribunales en nuestra ciudad.El acusado, conocido como "Juancito", está señalado como el supuesto autor del asesinato de Carla Vanesa Rivas, ocurrido en diciembre del 2017. Había sido detenido el lunes luego de estar 6 meses prófugo.El sospechoso, nuevamente evadido, está imputado por incendiar una vivienda ubicada en Santiago de Chile al 900, y como consecuencia de las llamas murió la mujer de 35 años.El incendio ocurrió el 1º de diciembre del año pasado, en barrio Centenario. En la casa se encontraba Carla junto a sus tres hijos que lograron ser rescatados por los vecinos, pero la mujer no corrió la misma suerte.Luego de las pericias de Bomberos, se determinó que el incendio fue intencional, y los hijos adolescentes de la víctima declararon que el responsable del siniestro había sido un vecino apodado "Juancito".En estas 48 horas que estuvo detenido, fue imputado por "homicidio calificado" y "doble homicidio en grado de tentativa".En la mañana del jueves, se encontraba en Tribunales para participar de una rueda de reconocimiento que no llegó a concretarse porque "Juancito" logró escapar por un ventiluz, incluso pasó por delante de personal policial que creyeron que se trataba de uno de los albañiles que trabajaba en el lugar. Fuente: LT10