Dos "conocidas" familias detrás del tiroteo que hirió a una joven en la cara

Dos personas fueron baleadas en Paraná, entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Los hechos se registraron en barrio Mosconi y La Milagrosa. En el primer caso, fue producto de una gresca entre dos sujetos. Mientras que en el segundo, una joven en moto fue alcanzada por un disparo proveniente de una balacera.El Sub Jefe de la Departamental, comisario Raúl Menescardi, dialogó esta mañana cony aclaró que la mujer lesionada "no tendría nada que ver con esa situación" ni con las personas autoras de los disparos.Diego Cuevas, Jefe de la Comisaría 12º, contó a. Al llegar al lugar, nos encontramos con la chica que presentaba una herida en el rostro, por lo que fue trasladada inmediatamente, en el móvil policial al hospital San Martín y en el nosocomio, confirmaron que la lesión no revestía gravedad por el momento", afirmó el funcionario policial."Ahora, estamos trabajando para individualizar a los autores de los disparos, pero se sabe que fue un enfrentamiento entre dos familias conocidas en el ámbito delictivo", explicó el comisario Cuevas a Elonce. Si bien, el comisario prefirió no identificar a las familias que asolan al barrio con reiterados tiroteos, los vecinos se acercaron al móvil de Elonce y señalaron: "son los Flores y los Abasto los que andaban a los tiros y la ligó esta pobre chica".Al respecto, el Jefe de la Comisaría 12º, aclaró que "el enfrentamiento entre estas familias es de varios años atrás y se trabaja junto a la Justicia para darle tranquilidad a los vecinos", dijo.Por otra parte, el comisario señaló que "a escasos metros de llegar a su domicilio, es alcanzada por un proyectil que le impactó a la altura del ojo derecho", dijo Cuevas a Elonce y agregó que "la chica transitaba por calle Zavalía y al llegar a la zona de Zuviría y el arroyo, resultó herida en el párpado derecho", afirmó.Finalmente, el funcionario policial señaló que "los autores están identificados y ahora, se trabaja para individualizarlos", concluyó. Elonce.com