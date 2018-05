Escalofriante: Sus padres la abandonaron y el tío le dio "cobijo" para violarla

Foto: Detuvieron a hombre que violó y embarazó a su sobrina Crédito: El Liberal

Una vecina se apiadó de una adolescente en Santiago del Estero y la rescató de las garras de su tío abusador, aunque no pudo evitar que terminara embarazada. Por donde se la contemple, la triste historia de la menor destila soledad, hambre y golpizas.



Sus padres la abandonaron a su suerte y anduvo de casa en casa. Una tarde, apareció el hermano de la madre y se ofreció a darle una pieza en su hogar, dibujándole una sonrisa a la sobrina.



Fue un mes de pesadilla: "De noche iba a mi pieza y me tapaba la cara con una sábana. Me violaba sin importar que llore", lamentó.



Harta huyó y una vecina la dejó dormir una noche, ocasión en la que la adolescente desgranó su odisea.



La mujer denunció todo y movilizó al fiscal Sebastián Robles, quien acaba de detener al sujeto. En horas, un médico reveló que la víctima cursa un incipiente embarazo.



Hoy, la Fiscalía da los primeros pasos en la investigación, sostenida en una niña-madre sin hogar.



Para salir de lo inmediato, la Justicia la alojó en el Hogar Escuela, a la espera de una solución.

Desde que la policía le colocó las esposas, el tío no abrió la boca, quizá a sabiendas de que el encierro se extenderá por muchos años. No es todo. Robles también ordenará pericias, testimoniales y un informe socioambiental.



Lo más sustancioso, indagará en los padres, búsqueda de paradero mediante, y podría imputarlos por el abandono de su hija, publica el diario El Liberal.