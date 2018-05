Madrugada violenta: Dos personas fueron baleadas en Paraná

En declaraciones al programa El Despertador de Elonce TV, el Sub Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Comisario Raúl Menescardi, dio detalles de los hechos violentos ocurridos en las primeras horas de este viernes en la capital entrerriana, donde dos personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego.



El primero de los hechos se registró en barrio Mosconi, jurisdicción de Comisaría Quinta, donde, producto de un altercado entre dos personas conocidas, una de ellas resultó lesionada a la altura de la cintura y la pierna, y fue derivada al hospital San Martín.



Menescardi señaló que cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la persona herida no quiso dar muchos detalles sobre lo sucedido, y en base a la poca información recabada, se pudo identificar al agresor y se iniciaron las actuaciones de oficio, dándose intervención a la Fiscalía en turno. "No sabemos los motivos de la agresión, pero hubo una gresca entre dos hombres que se conocen", dijo el Sub Jefe. El autor del disparo no está detenido.



Sobre el estado de salud de esta persona, indicó que tras la atención en el nosocomio fue dada de alta.



El segundo de los hechos ocurrió en barrio La Milagrosa, donde producto de una balacera, una joven que no tendría relación con el intercambio de disparos, resultó lesionada en el rostro.



Según contó Menescardi, la policía fue alertada por detonaciones de arma de fuego en el barrio que estaría haciendo una familia conocida en la zona. En ese momento, una joven que circulaba en moto por el lugar fue alcanzada por una bala que la hirió en la cara, por lo que fue derivada al hospital San Martín.



"Se están realizando las pericias con Comisaria 12, saber el porqué del intercambio de balas entre estas personas que son conocidas", dijo el Sub Jefe de la Departamental y aclaró que la mujer lesionada "no tendría nada que ver con esa situación" ni con las personas autoras de los disparos. Elonce.com