Detuvieron a dos jóvenes por la muerte de Sain: Las pruebas que los comprometen

Las pruebas que comprometen a los detenidos

En el marco de la investigación por ladetuvieron a dos jóvenes oriundos de la provincia de Buenos Aires tras un allanamiento a una precaria vivienda ubicada en el predio del ex Hipódromo de Paraná, sobre calle Maciá."Se trata de, los que serán indagados por el fiscal a cargo de la investigación, el Dr. Franco Bongiovanni", confirmó a, el jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón."Tenían una especie de dormitorio con colchones tirados en el piso, y desde hacía tres semanas que estarían viviendo acá, según testimonios de vecinos", agregó, al tiempo que indicó que los sujetos, "no ofrecieron resistencia al momento de la detención"."Por estas horas, personal de Homicidios y Criminalística realizan una requisa y minuciosa inspección de esta precaria vivienda, en la búsqueda de elementos interesados en la causa", explicó el comisario."Desde un principio, las causas de muerte fueron dudosas, porque en principio no se observaron heridas que pudieran haber provocado la muerte, los informes del médico forense fueron enviados a la Fiscalía y de acuerdo a la prueba reunida desde el día del hallazgo del cadáver, hasta la fecha, fue que el fiscal dispuso este procedimiento y detención de estas dos personas", expuso Blasón aSegún trascendió, estas personasen la zona, y dormían en una precaria vivienda ubicada en el interior del ex hipódromo de Paraná, sobre calle Maciá.Durante la investigación por la muerte del vendedor de perfumes, testigos revelaron que vieron a Sain en compañía de dos jóvenes cuyas identidades eran investigadas.Es por eso que se trata de determinar si serían los mismos que fueron detenidos, ya que éstos jovenes,Damián Sain, el vendedor de perfumes de 27 años había sido visto por última vez el lunes 7 de mayo en la zona de la terminal de ómnibus de Paraná. Según indicó su pareja, ese día iba a viajar hacia Hernandarias, pero nunca habría tomado el colectivo.Finalmente, su cuerpo fue hallado el sábado 12 de mayo en la zona de calle Hernandarias al final, en la capital entrerriana.La autopsia practicada al cuerpo del joven, no arrojó señales de una muerte violenta, porque no se verificaron heridas de arma blanca, de fuego o golpes visibles. Aunque quedaba la duda respecto a que el deceso haya podido estar relacionado con un envenenamiento, algún tipo de ingesta de estupefacientes.